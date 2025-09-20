Uñas verde oliva: 8 maneras sofisticadas de lucir el manicure estrella del otoño 2025

Las manos son nuestra carta de presentación, por lo que poco a poco el nail art se ha convertido en un accesorio que nos permite elevar nuestro look a través de diseños minimalistas y sofisticados para nuestras uñas.

El verde oliva no solo se ha posicionado como uno de los tonos favoritos del otoño, sino en uno de los colores más atemporales por su gran versatilidad y capacidad de crear looks minimalistas y sofisticados que van bien en cualquier tono de piel.

¿Cómo llevar uñas verde oliva en otoño?

Desde acabados mate hasta diseños con brillo metálico, este color en sus diferentes tonos, es la apuesta segura para quienes buscan un manicure moderno y atemporal.

Verde olivo clásico

Si buscas un manicure clásico, sofisticado y elegante, puedes optar por este diseño donde la uña se cubre en su totalidad por este tono que aporta un aire minimalista que combina con todo y favorece a cualquier edad.

Verde olivo con efecto cat eye

Lleva el verde olivo a otro nivel con este efecto cat eye que aporta un brillo deslumbrante para quienes buscan un look más atrevido, pero sin perder el toque elegante y sofisticado de este color tierra.

Verde oliva jelly

Si buscas un brillo más discreto, este diseño con efecto jelly te va a gustar, puedes combinarlo con otros tonos nude para crear un nail art con mayor personalidad y creatividad.

Mini french en verde oliva

El mini french se ha posicionado como una de las tendencias favoritas del 2025, y llevarlo en este tono de la temporada otoñal, es una apuesta segura para lucir un manicure moderno y minimalista.

Verde oliva aterciopelado

Otra de las tendencias que está ganando popularidad en el otoño, es ese efecto aterciopelado que aporta delicadeza a las uñas y que luce muy elegante en este tono verde característico del otoño.

Verde oliva con relieves

Si prefieres un estilo más audaz y original, apuesta por relieves en tonos dorados que imiten un efecto cromado, ideales para darle un toque de modernidad y sofisticación a tu manicure.

Uñas oliva mate

Para un look más minimalista, puedes crear un efecto mate en color verde oliva, conseguirás un look atemporal que no pasará desapercibido, si prefieres agregar algunos detalles dorados, llamará aún más la atención.

Verde oliva perlado

El efecto glaseado se mantiene como un clásico atemporal que, temporada tras temporada, logra transformar cualquier tono en un diseño minimalista con un aire de elegancia y modernidad imposible de ignorar.

El verde oliva no solo es tendencia por su estética, también por el simbolismo que transmite: calma, conexión con la naturaleza y equilibrio.

