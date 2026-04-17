Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Victoria Beckham recibe los 52 años con el corte de pelo más favorecer para verte hasta 10 años más joven

En su cumpleaños 52, Victoria no solo celebra un año más, también confirma que el corte correcto puede ser el mejor aliado antiedad.

Abril 17, 2026 • 
Karen Luna
Victoria Beckham en la presentación de su nuevo documental para Netflix

Victoria Beckham recibe los 52 años con el corte de pelo más favorecer para verte hasta 10 años más joven

Getty Images

Hablar de estilo atemporal es, inevitablemente, hablar de Victoria Beckham y es que, a sus 52 años, la empresaria británica vuelve a marcar tendencia con un cambio de look que no solo es elegante, también tiene ese efecto rejuvenecedor que muchas buscan sin caer en extremos. Su secreto no está en algo complicado, sino en un clásico bien ejecutado.

También puedes leer:
Jennifer Lopez
Entretenimiento
Rompe el silencio: Jennifer Lopez relata cómo pasó su verano y nos da lecciones de cómo superar una relación
Septiembre 02, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Victoria Beckham
Belleza
Victoria Beckham rescata su corte bob midi noventero: el estilo de cabello en tendencia que rejuvenece
Septiembre 03, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El corte bob que nunca falla (y sí rejuvenece)

Para celebrar su cumpleaños, Victoria ha apostado nuevamente por su icónico corte bob, un estilo que ha llevado desde sus días como Posh Spice y que hoy regresa con un giro mucho más moderno. Este corte (también conocido como “Pob”) se caracteriza por ser ligeramente más corto en la parte trasera y más largo al frente, creando un efecto estilizado en el rostro.

Además, en sus versiones más actuales, se lleva con puntas suaves, capas ligeras y movimiento natural, lo que aporta frescura inmediata sin perder sofisticación. Sí, hay una razón por la que este look es tan favorecedor:

  • Enmarca el rostro
  • Suaviza facciones
  • Aporta volumen estratégico

Por qué este look es ideal después de los 50

Aunque el bob es un clásico, en 2026 se reinventa con un enfoque más relajado y natural, perfecto para mujeres que buscan verse modernas sin perder elegancia. En el caso de Victoria, su versión incluye líneas pulidas, movimiento sutil y un acabado brillante que eleva todo el look.

Expertos en belleza coinciden en que los cortes tipo bob o lob con ligeros contrastes y dimensiones ayudan a resaltar las facciones, además de aportar profundidad al cabello, evitando ese efecto plano que puede endurecer el rostro.

También puedes leer:
Nicole Kidman.png
Moda
10 cortes de pelo corto que toda mujer de 40 y 50 deben usar este verano
Mayo 06, 2025
 · 
Karen Luna
uñas perla
Belleza
Manicure efecto perla: el estilo que rejuvenecerá tus manos
Mayo 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez

No es casualidad que Victoria Beckham regrese constantemente a este estilo, su bob no solo es parte de su identidad, también es una declaración de estilo: minimalista, pulido y absolutamente chic.A lo largo de los años, ha demostrado que no necesitas un cambio radical para verte diferente.

victoria beckham Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
natalie portman dior lentes tweed elegante .jpeg
Estilo de vida
¿Es seguro embarazarse a los 40? El poderoso mensaje de Natalie Portman y su tercer hijo
Abril 17, 2026
 · 
Karen Luna
Infancia de Natalie Portman
Entretenimiento
Natalie Portman está embarazada: espera a su tercer bebé con Tanguy Destable
Abril 17, 2026
 · 
Karen Luna
Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson
Realeza
Sarah Ferguson vuelve a ser vista en público en un resort de lujo valorado en más de 40 mil pesos por semana
Abril 17, 2026
 · 
Karen Luna
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle se abre sobre el hate online y deja una reflexión sobre vivir en un “mundo malvado”
Abril 16, 2026
 · 
Karen Luna