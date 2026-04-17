Victoria Beckham recibe los 52 años con el corte de pelo más favorecer para verte hasta 10 años más joven

Hablar de estilo atemporal es, inevitablemente, hablar de Victoria Beckham y es que, a sus 52 años, la empresaria británica vuelve a marcar tendencia con un cambio de look que no solo es elegante, también tiene ese efecto rejuvenecedor que muchas buscan sin caer en extremos. Su secreto no está en algo complicado, sino en un clásico bien ejecutado.

El corte bob que nunca falla (y sí rejuvenece)

Para celebrar su cumpleaños, Victoria ha apostado nuevamente por su icónico corte bob, un estilo que ha llevado desde sus días como Posh Spice y que hoy regresa con un giro mucho más moderno. Este corte (también conocido como “Pob”) se caracteriza por ser ligeramente más corto en la parte trasera y más largo al frente, creando un efecto estilizado en el rostro.

Además, en sus versiones más actuales, se lleva con puntas suaves, capas ligeras y movimiento natural, lo que aporta frescura inmediata sin perder sofisticación. Sí, hay una razón por la que este look es tan favorecedor:

Enmarca el rostro

Suaviza facciones

Aporta volumen estratégico

Por qué este look es ideal después de los 50

Aunque el bob es un clásico, en 2026 se reinventa con un enfoque más relajado y natural, perfecto para mujeres que buscan verse modernas sin perder elegancia. En el caso de Victoria, su versión incluye líneas pulidas, movimiento sutil y un acabado brillante que eleva todo el look.

Expertos en belleza coinciden en que los cortes tipo bob o lob con ligeros contrastes y dimensiones ayudan a resaltar las facciones, además de aportar profundidad al cabello, evitando ese efecto plano que puede endurecer el rostro.

No es casualidad que Victoria Beckham regrese constantemente a este estilo, su bob no solo es parte de su identidad, también es una declaración de estilo: minimalista, pulido y absolutamente chic.A lo largo de los años, ha demostrado que no necesitas un cambio radical para verte diferente.