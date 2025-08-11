Suscríbete
Yummy nails: la tendencia en uñas cortas con efecto brilloso que está conquistando el verano

Inspiradas en el postre francés, blancmange, las yummy nails se están posicionando como las favoritas del verano por su hermoso terminado glaseado y brilloso.

August 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
Yummy nails

Yummy nails

Getty Images

Las yummy nails son una tendencia que ha ganado popularidad en las redes sociales como Instagram o TikTok, su acabado glaseado y ligeramente brilloso, las ha convertido en las favoritas del verano, si es que está en busca de un manicure divertido y juguetón, pero sin perder el glamur.

Su inspiración viene del famoso postre francés llamado blancmange, que se caracteriza por tener una textura suave, gelatinosa y ligeramente brillosa, que se hace a base de azúcar, leche, almendras y harina de maíz.

¿Cómo son las yummy nails?

Esta nueva tendencia en uñas se caracteriza por su tono lechoso, rosado o blanco translúcido que resalta la luminosidad de las uñas con su acabado glaseado, brillante y ligeramente perlado.

El resultado son uñas minimalistas pero brillosas que resaltan frescura para estos días cálidos del verano, pero sin perder la elegancia.

Ideas de yummy nails

Las yummy nails son muy versátiles, puedes llevarlas en diferentes tonos y doramas de uñas, todo dependerá del efecto que le quieras dar a tus uñas y si buscas un look más casual o sofisticado y elegante.

Uñas blanco lechoso

Es el tono clásico de las yummy nails, un blanco lechoso que además de ser muy minimalista, aporta un look sofisticado y elegante que combina con todos tus outfits.

Rosa perladas

El rosa nude con un terminado perlado es el look ideal para quienes buscan un manicure romántico y tierno.

Yummy nails con efecto nacarado

Si planeas visitar la playa, puedes optar por este diseño en tono blanco con efecto nacarado y un toque 3D para simular las hermosas conchas del mar.

Yummy nails en color azul

Las uñas en color azul son una de las tendencias más buscadas en los salones de uñas, con este tono azul bebé con un acabado nacarado son ideales para lucir en la oficina.

Yummy nails french

El manicure francés que nunca pasa de moda se reinventa con este efecto perlado que se ve elegante y sofisticado.

Uñas yummy nails divertidas

Si buscas un tono más atrevido y casual para el verano, este tono más intenso y divertido es una excelente opción.

Famosas como Selena Gomez, Dua Lipa o Sydney Sweeney han llevado esta tendencia de uñas incluso en las alfombras rojas, así que no temas llevar tus yummy nails en cualquier evento.

Melisa Velázquez
