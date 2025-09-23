Zendaya presume el tinte rubio que todas las morenas queremos este otoño 2025

Zendaya no solo es un ícono de estilo en las alfombras rojas, también se ha convertido en una de las celebridades más influyentes cuando se trata de tendencias de belleza. Aunque la actriz ha apostado por el rubio en diferentes etapas de su vida, durante la promoción de su película “Challengers” en 2004, apostó por un rubio sofisticado, con mechones iluminados y un flequillo estilo bunny que no solo resaltó su belleza, sino que también confirmó una cosa: el tinte rubio es el color de pelo que va bien en pieles morenas.

Sí, el otoño 2025 apuesta por darle un boom a las melenas castañas; sin embargo, el rubio es un color que viene con fuerza y amenaza con convertirse en el must de la temporada.

Así que si estás buscando un tinte de pelo que rejuvenezca, suavice las facciones y aporte frescura a tu imagen, no dudes ni por un segundo en apostar por el tinte rubio de Zendaya.

Un rubio iluminador con movimiento

El tinte que luce Zendaya durante la promoción en Londres es un rubio cenizo que puede apostar por la inclusión de mechones dorados y caramelo. Si bien en el look de la actriz puede apreciarse un toque de base oscura en la parte trasera y a la altura de la raíz, apuesta por ser un tono que juega con los matices principalmente claros para aportar a la piel mucha luminosidad.

Zendaya durante el photocall de ‘Challengers’ en abril de 2024. Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

Este juego de luces crea la ilusión visual de volumen y dinamismo, ideal para melenas lacias para generar la sensación de densidad en el pelo. Sin embargo, en pelo abundante, este color es un gran aliado para lucir la textura; en este caso, Zendaya apostó también por un look con flequillo recto, aportando mayor aire juvenil y sofisticado.

¿Por qué favorece a las morenas?

El secreto de este look es que mantiene una base mantequilla que apuesta por dejar que los pequeños reflejos en base fría resalten y se fundan con ella para lograr un acabado natural y uniforme.

Zendaya apuesta por el tinte rubio durante el photocall de ‘Challengers’ en abril de 2024. Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

Gracias a este juego de tonos, es que podemos crear sobre la piel el efecto de mayor luminosidad, ayudando a suavizar nuestros rasgos. Este color es la opción perfecta para aquellas mujeres que son fanáticas de los rubios platinados, pues este rubio mantequilla, a pesar de tener toques fríos, logra adaptarse de forma natural a la piel morena sin perder armonía.

Este rubio mantequilla también es el gran aliado de las mujeres que desean disimular signos de cansancio como ojeras o piel apagada gracias a que aporta mucha luz en el rostro.

Cómo pedirlo en el salón de belleza

Si quieres replicar este look, lo ideal es solicitar un rubio mantequilla; sin embargo, hay alternativas como el rubio con técnica de mechones o babylights, en caso de que quieras llevar algo similar, pero sin llegar a un tono tan claro.

Acudir siempre con un especialista será la mejor decisión al realizarte un proceso de decoloración, así que este te dirá si tu pelo es viable para la técnica o el proceso a realizar para tratar de imitarlo. Recuerda que una vez que te hayas realizado el cambio, deberás proteger tu melena con productos especiales como matizadores para que ese tono cremita cenizo dure más tiempo y no evolucione a un color amarillento.

Zendaya siempre será nuestra inspiración para replicar estilos de pelo, especialmente cuando estamos apostando por lucir un tinte rubio con el que cambiemos nuestro look de forma favorecedora y sofisticada. Este otoño el secreto de una imagen elegante está en la iluminación de la melena, así que dile sí al rubio.