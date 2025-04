Anahí celebra 40 años de carrera: una vida de éxitos y resiliencia

Anahí es uno de los rostros más conocidos y amados para los mexicanos, su exitosa carrera profesional nos ha permitido ver de cerca su crecimiento como actriz e intérprete musical. Sin embargo, en su reciente portada para la revista Caras se sinceró sobre su vida personal, permitiéndonos conocerla más allá de los escenarios y las pantallas. ¡Así que, aquí te contamos lo que descubrimos de la celeb!

Con más de 4 años de no ser imagen de este impreso que la ha seguido de cerca, la ex RBD se mostró más natural que nunca. Platicando un poco de su infancia, sus mejores recuerdos y la cercanía que tiene con sus hijos, además de su esposo.

“Empecé en la industria cuando tenía apenas dos añitos y siempre ha sido una vida de mucho agradecimiento, de total gratitud por la familia que tengo porque nunca me ha dejado sola y todos los días he tenido su amor. Mi familia ha sido lo mejor que me pudo pasar y el mejor regalo de amor, porque han estado para mí”, comenzó mencionando.

Al ser cuestionada sobe su vida amorosa contó detalles que jamás había mencionado, como el inicio de su historia de amor. “Primero fuimos amigos, muy buenos durante un año. Después decidimos darnos una oportunidad, poco a poco y con toda cautela, aunque los dos sabíamos desde el principio que podía ser algo bueno y de verdad. Todo lo cuidamos muy bien y a los tres años nos casamos”, platicó como si estuviera con una buena amiga.

Si quiere es conocer más sobre la vida de Anahí y los nuevos retos que ha enfrentado, necesitas leerla en la revista impresa de Caras:

Entre los detalles de los que jamás había hablado fue su relación con Dulce María: “Dulce es una persona que desde que éramos muy niñas nos hemos querido bien, aunque la vida nos ha tratado de separar un millón de veces, las circunstancias o los personajes que hemos interpretado en la ficción...Hoy, siendo mujeres adultas y mamás, Dulce y yo tenemos la certeza de lo bonito que es estar juntas”, finalizó.

Anahí celebra 40 años de carrera, y con ello, un legado que va más allá de la música y la actuación, pues no solo ha conquistado escenarios, ha tocado corazones con su autenticidad y su capacidad para reinventarse. Hoy, al mirar atrás, podemos verla como una mujer que, a través de su resiliencia, ha logrado transformar cada desafío en una oportunidad para seguir adelante.

Con información de la revista Caras.