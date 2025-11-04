Suscríbete
Así es el lujoso y millonario ático que compró Penélope Cruz en el centro de Madrid, ¿por qué es tan especial?

Penélope Cruz ha realizado una millonaria inversión al adquirir un lujoso ático en pleno centro de Madrid, ubicado en una de las zonas más exclusivas del país.

November 04, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

La actriz española, Penélope Cruz se encuentra viajando por varias localidades de España, durante el rodaje de su nuevo proyecto cinematográfico ‘La bola negra’, en colaboración con Los Javis, que será estrenada el próximo año.

Sin embargo, no solo es por este nuevo proyecto en pantalla que está protagonizando los titulares, sino por su más reciente inversión en bienes raíces, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

El ático que compró Penélope Cruz por más de 2 millones de euros

De acuerdo con el medio Vanitatis, la oscarizada actriz se ha comprado un lujoso ático en el distrito madrileño de Chamberí, valorado en más de dos millones de euros, una lujosa vivienda que es la joya de la corona de un edificio modernista y que cuenta con todas las comodidades.

Se ubica en la séptima planta del edificio y lo adquirió antes del verano, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha revelado la noticia.

La propiedad cuenta con amplios ventanales que bañan cada rincón de luz natural, techos altos y acabados de lujo, desde suelos de roble natural hasta elegantes encimeras de mármol veteado.

Dispone además de un sistema domótico integral que permite gestionar la iluminación, la climatización y la seguridad desde cualquier dispositivo.

Su distribución de planta abierta integra salón, comedor y una cocina italiana de diseño, concebidos como un solo espacio continuo que se extiende hacia una terraza privada con vistas a los tejados de Chamberí.

El ático de la actriz abarca 173 metros cuadrados interiores y 15 adicionales de terraza, además de contar con un trastero.

¿Cómo es el exclusivo edificio donde se encuentra el ático de Penélope Cruz?

El inmueble, un edificio modernista de principios del siglo XX, ha sido completamente rehabilitado por el fondo suizo Pictet Alternative Advisors y la sociedad venezolana Lasabia.

El proyecto ha dado lugar a 19 exclusivas viviendas con un precio medio de unos 9.000 euros por metro cuadrado, y aunque conserva su imponente fachada original, el edificio incorpora todas las comodidades propias de la alta gama: gimnasio, gastroteca, solárium y una espectacular piscina infinity en la azotea.

Los cuatro áticos, entre ellos el de la actriz, siendo ya solo uno el que permanece disponible, destacan por su abundante luz natural, amplias terrazas y vistas inigualables al skyline de Madrid.

penélope cruz
Melisa Velázquez
