Así fue el momento en que Taylor Swift celebró el touchdown de Travis Kelce junto a Brittany Mahomes

El pasado 27 de octubre, los Kansas City Chiefs recibieron a los Washington Commanders en el Arrowhead Staduim, donde Taylor Swift fue vista apoyando a su prometido Travis Kelce, y no estuvo sola.

La cantante estuvo acompañada de Brittany Mahomes, la esposa de Patrick Mahomes, y ambas fueron captadas celebrando el impresionante touchdown del ala cerrada de los Chiefs, prometido de Taylor.

Taylor Swift celebra el touchdown de su prometido Travis Kelce

Para el partido, Taylor decidió ir de rojo para apoyar al equipo de su prometido, fue vista con un suéter de cuello alto mientras vitoreaba desde su palco el touchdown de su prometido.

Kelce atrapó un pase de touchdown de 10 yardas de Patrick al final del tercer cuarto, esta jugada, junto con una patada de punto extra exitosa de Harrison Butker, puso a los Chiefs arriba 21-7.

El marcador final fue 28-7, con Rashee Rice atrapando un pase de touchdown en el último cuarto para aumentar la ventaja.

El touchdown de Kelce quedó grabado en la historia de los Chiefs, y ya acumula 83 touchdowns en su carrera con los Chiefs, un nuevo récord para la franquicia, según ESPN .

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

El pasado 26 de agosto, Taylor y Travis anunciaron su compromiso con una romántica publicación de Instagram, desde entonces han salido a la luz algunos detalles sobre cuándo y cómo podría ser su boda.

Se dice que la boda podría ocurrir el 2026, cuando termine la temporada de la NFL y Taylor concluya algunos compromisos con su nueva música, la celebración podría ocurrir en la mansión que Taylor tiene en Nashville, y se dice que estará llena de estrellas.

De acuerdo con varios medios, Taylor y Travis están convencidos de que son almas gemelas, y están listos para comenzar una vida juntos como marido y mujer, además de formar una familia.

“Taylor y Travis han encontrado un ritmo estable como pareja, y cuanto más tiempo pasan juntos, más se dan cuenta de lo unidos que están. Travis tiene una personalidad increíble y Taylor cree que es divertidísimo y nunca se aburre con él”.

