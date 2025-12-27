La oscura vida de Taylor Swift antes de conocer a Travis Kelce: “Pensé que no había nadie para mí”

Tras anunciar su compromiso con Travis Kelce el pasado mes de agosto, Taylor Swift comenzó con los preparativos de su boda, uno de los acontecimientos más esperados de 2026, y aunque hoy se muestra feliz y enamorada, su historia no siempre fue así.

Durante el episodio número 4 de su documental ‘The End of an Era’, Taylor se confesó con sus fans, asegurando que pasó por una etapa oscura en la que llegó a pensar que no estaba hecha para el amor, y cómo su gira, era su única fuente de consuelo.

Taylor Swift habla de su etapa más oscura antes de conocer a Travis Kelce

Antes de Travis, la cantante mantuvo una larga relación de 6 años con el actor, Joe Alwyn, y cuando terminó, quedó completamente desolada, luego lo intentó con el cantante Matty Healy, un romance cortó que también le rompió el corazón.

“Hubo momentos en los que la gira era realmente lo único que me mantenía en marcha en mi vida”, ha admitido la cantante americana en su documental. “Pero nunca hubo momentos de la gira en los que pensara: '¿Sabes qué? Quiero dejar la gira porque es difícil’. No, mi vida personal fue difícil”, ha continuado. “Pasé por dos rupturas en la primera mitad de la gira, y eso son muchas rupturas, la verdad”.

Taylor confesó que fue ‘The Eras Tour’ lo que le ayudó a sanar el corazón, pues se convirtió en su propósito de vida.

“El espectáculo fue lo que me dio un propósito y lo que me permitió levantarme de la cama. Así que la gira nunca ha sido lo más difícil de mi vida. Ha sido lo que me ha permitido encontrar un propósito más allá de todo lo que estaba mal en mi vida”.

Y aunque ya encontró de nuevo el amor, no dudó en decir a modo de broma: “Los hombres te decepcionarán, el Eras Tour nunca lo hará”.

El amor de Taylor Swift y Travis Kelce que nació en The Eras Tour

Taylor hizo de su gira ‘The Eras Tour’, una de las más lucrativas de la historia, mientras el show se encargaba de sanar su corazón herido; sin embargo, nunca se imaginó que sería en el escenario, donde su futuro prometido quedaría flechado por ella.

“Si alguna vez me hubieras dicho que la relación más significativa que tendría comenzaría con un hombre que dijera que estaba ‘dolorido’ porque no quería conocerlo, increíble”, ha concluido, entre risas.

