¿Aun sin planes? Travis Kelce sorprende a fans al pedir consejos para su boda con Taylor Swift

En agosto del 2025, el mundo fue testigo de uno de los compromisos más impactantes del año: el de Taylor Swift y Travis Kelce. A pesar de que fanáticos de la pareja han estado siguiendo al pie de la letra su historia de amor, y que muchos jurábamos que este 2026 veríamos A la cantante de “Wildest Dreams” disfrutando de su boda, todo parece indicar que tendríamos que esperar, pues parece ser que la pareja aún no ha definido detalles para celebrar el tan esperado evento.

Recientemente, el jugador de los Kansas City Chiefs sorprendió a sus fans al pedir consejos para la boda, desatando rápidamente especulaciones sobre qué tan avanzados estaban los planes de la celebración.

¿Cuál fue el consejo que Travis Kelce pidió sobre la boda?

Durante un reciente episodio de su podcast “New Heights”, Travis y su hermano Jason Kelce tuvieron de invitado al exjugador de la NFL y comentarista deportivo Greg Olsen. En la conversación salió el tema de que Olsen había asistido recientemente a la boda del jugador Christian McCaffrey con Olivia Culpo.

Travis aprovechó la charla para pedir un consejo, el cual aclaró que no tenía nada que ver con su compromiso con Taylor Swift, sino con el de su productor, a quien llamó “Intern Brandon”. Una vez que aclaró el punto, le pidió a Olsen que compartiera con él y con el público los cinco elementos imprescindibles que él consideraba para tener una buena boda.

Travis menciona que su boda se planea sin presiones

Por supuesto que la intervención de Travis despertó la curiosidad de más de un fanático, pues muchos la interpretaron como la típica expresión de “el primo de un amigo”, para no hacer evidente que era él quien en realidad buscaba el consejo para sí mismo.

Olsen respondió en un tono de broma que él mismo era el primer requisito para una boda inolvidable, detalle que Jason no desaprovechó y utilizó para molestar a su hermano pidiéndole que le enviara su invitación de bodas a la brevedad, comentario que provocó las carcajadas de Travis.

Aunque la conversación se llevó de manera relajada y en un ambiente en el que el sentido del humor destacaba por sobre todas las cosas, muchos comenzaron a preguntar qué tan avanzados iban los planes de una boda que se rumoraba se celebraría el 13 de junio del 2026.

Aunque ni Travis ni Taylor han compartido detalle sobre sus planes matrimoniales, fuentes cercanas a la pareja han señalado que ambos han acordado llevar el proceso con calma y lejos de presiones innecesarias, por lo que la boda se habría pospuesto.

¿Por qué Travis y Taylor aplazaron su boda?

Y aunque todo esto lo hizo desde una postura relajada, recientemente algunos medios informaron que la boda podría no estar ocurriendo este año, pues habría sido pospuesta por la pareja aún sin una fecha definida. Todo parece apuntar a que entre Travis y Taylor hubo una diferencia en cuanto al acuerdo pronunciar que la pareja estaría elaborando, motivo que los habría llevado a tomar la decisión de esperar un poco.

Aunque también hay quienes afirman que él, la central, estaría aplazando el momento del matrimonio para enfocarse en su retiro de la NFL, pues este año sería su última temporada en el equipo, por lo que estaría enfocado en concluir de manera exitosa su carrera profesional.

Aunque hasta el momento la información brindada no ha sido confirmada ni por Travis Kelce ni por Taylor Swift, probablemente este año no estaremos viendo a la pareja llegar al altar, pues, independientemente de la razón que los esté llevando a alargar su compromiso, es evidente que ambos desean garantizar que su boda se realice desde la calma; al final del día, lo importante es que ambos disfruten como nunca uno de los días más importantes de su vida.