Benji Madden, ¿quién es el esposo de Cameroon Díaz y cuál es el secreto de su éxito como pareja según la actriz?

La actriz, Cameron Díaz, se casó en el 2015 con el guitarrista de Good Charlotte, Benji Madden, con quien comparte a dos pequeños niños, Radix de 5 años y Cardinal de 9 meses; sin embargo, tras 10 años de relación, la actriz de Hollywood habló sobre las dificultades de su relación.

Durante una reciente entrevista, Cameron habló sobre cómo han librado las dificultades en su matrimonio y cómo han fortalecido su relación.

¿Cómo es el matrimonio de Cameron Díaz y Benji Madden?

Durante una reciente entrevista en el podcast de Joel Madden, hermano gemelo de su esposo Benji, la actriz confesó que la terapia de pareja ha sido el secreto de su fuerte conexión como pareja.

La actriz afirmó que la terapia le ayuda a romper con los patrones de comportamiento tóxico que podrían terminar con lo que han construido en estos años, a través de preguntas como: “¿por qué no funcionó?”, “¿cómo puedo hacerlo funcionar?”, y “¿cuál es mi parte?”.

Cameron cree que la terapia no sólo les ayuda a solucionar conflictos, también les permite crear un futuro más sólido: “el compromiso constante con el proceso es crucial para el éxito de su matrimonio”.

¿Quién es Benji Madden, el esposo de Cameron Díaz?

Benji Madden es un famoso músico, compositor y productor estadounidense, conocido por ser el guitarrista y vocalista principal de la banda de pop punk llamada Good Charlotte, que fundó junto a su hermano, Joel Madden en 1996.

Nació el 11 de marzo de 1979 en Waldorf, Maryland, Estados Unidos, y ha trabajado como productor y compositor con artistas como 5 Seconds of Summer, Hilary Duff y Jessie J.

Benji conoció a Cameron en 2014, cuando Nicole Rochie, esposa de su hermano Joel Madden, los presentó. Rápidamente se dieron cuenta de la conexión tan maravillosa que había entre ellos y unos meses después, decidieron casarse.

La boda se celebró en enero de 2015, con una ceremonia discreta en la casa de Beverly Hills de Cameron, donde estuvieron rodeados de sus amigos y familiares más cercanos.

