Blake Lively no ganó, abogado de Justin Baldoni aclara la verdad

Después de que un juez desestimara la millonaria contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively, su abogado, Bryan Freedman, salió a aclarar que lo que algunos llaman “victoria” no es lo que parece. En una declaración obtenida por PEOPLE, Freedman aseguró que la celebración del equipo de la actriz es “falsa y predecible”.

La resolución, emitida el 9 de junio por el juez Lewis J. Liman, rechazó tanto los señalamientos de difamación y extorsión contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, como la demanda aparte contra The New York Times. Aun así, el caso no está completamente cerrado.

El juez dejó abierta la posibilidad de que Baldoni reformule parte de sus acusaciones, en particular las que tienen que ver con incumplimiento de pacto implícito e interferencia contractual. Para eso, su equipo tiene hasta el 23 de junio. Mientras tanto, el cruce de versiones entre ambas partes deja claro que este conflicto legal todavía tiene capítulos por contarse.

“Si bien el Tribunal desestimó las demandas por difamación, nos ha invitado a enmendar cuatro de las siete demandas contra la Sra. Lively, lo que presentará evidencia adicional y alegaciones más precisas”, comentó Freedman.

Justin baldoni y blake lively demanda. Getty Images

“Lo más importante es que las afirmaciones de la Sra. Lively no son más ciertas hoy que ayer, y con los hechos de nuestro lado, avanzamos con la misma confianza que teníamos cuando la Sra. Lively y sus cómplices iniciaron esta batalla y esperamos con interés su próxima declaración, que tomaré”, añadió.

Blake Lively aseguró la victoria ante el caso contra Baldoni

La respuesta del abogado de Justin se debió a que el equipo legal de la estrella de Hollywood aseguró que este paso era un triunfo rotundo: “Como dijimos desde el primer día, esta demanda de '$400 millones’ fue una farsa, y el Tribunal la descubrió”.

Por su parte, Blake escribio un conmovedor mensaje para todos sus fans en los que ofrecía apoyo a las personas que han pasado por lo mismo que ella.