Bruce Willis se despide de su familia, su esposa confirma traslado a hogar de cuidados especiales

Ante el avance de su demencia frontotemporal, la familia del actor decidió reubicarlo a un espacio que asegure su bienestar.

August 28, 2025 • 
Lily Carmona
bruces willis.jpg

Los fans de Bruce Willis se preocuparon por su estado de salud

Getty Images

El actor Bruce Willis fue trasladado de su casa familiar a un hogar especial ante el avance de su condición médica. El día de hoy, su esposa dio a conocer la noticia, la cual fue tomada luego de que, en familia, decidieran que lo mejor para él y su bienestar era que el actor residiera en un espacio con atención las 24 horas.

Un nuevo hogar adaptado a las nuevas necesidades

Durante la transmisión especial para la cadena ABC News, Emma Heming Willis, esposa del legendario actor, reveló que Bruce Willis, de 70 años, ya no pasa sus días en la casa familiar y que ahora permanece en “una segunda casa”. Esta residencia cercana está diseñada especialmente para brindarle al actor atención médica y apoyo 24/7 y está habitada por personal y equipo médico que se encargan de mantener en vigilancia la delicada salud de Bruce.

De acuerdo a lo que compartió, esta decisión fue tomada en conjunto con toda la familia del actor: “Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, se sinceró Emma ante la periodista Diane Sawyer.

Este cambio pretende ofrecer un ambiente menos tenso a las hijas que tienen en común: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, quienes podrán visitarlo y mantenerse en contacto con él.

El amor y la rutina siguen intactos

Aunque Bruce ya no duerme en la casa familiar, sigue presente en la vida cotidiana de sus seres queridos. Emma compartió también en “Emma and Bruce Willis: “The Unexpected Journey”, que suelen compartir comidas juntos y que el actor recibe frecuentemente visitas de amigos y familiares cercanos. En esta etapa que está atravesando el actor, estas acciones tienen mucho peso, pues sus respuestas dichas a través de sonrisas, miradas o pequeños gestos mantienen vivo el vínculo con su círculo cercano.

Emma Heming, una figura que se ha mantenido firme

La modelo y activista reconoció que ha sido muy duro acompañar al actor en este proceso y que, a pesar de que Bruce presenta dificultades para comunicarse, los miembros de su familia han sabido adaptarse a estas nuevas formas de conexión, enfocándose en disfrutar y celebrar cada instante que tienen juntos.

Además de compartir esta actualización sobre el estado de salud del actor, Emma aprovechó para hablar sobre un tema vital que muchas veces se pasa desapercibido ante la presencia de un familiar enfermo: el peso y la responsabilidad que llevan los cuidadores. La esposa de Willis anunció también que lanzará un libro titulado “The Unexpected Journey”, publicación que contará su experiencia personal con el objetivo de brindar apoyo a quienes pasan por este mismo camino.

