Campo Marte 26 Santander: el lugar donde los goles se celebran con comida, música y arte

En pleno furor por la Copa Mundial de Fútbol, la Ciudad de México se prepara para algo mucho más que ver los partidos con una experiencia completa donde el fútbol se mezcla con lo mejor de nuestra cultura. El escenario no podía ser otro que Campo Marte, que durante 39 días (del 11 de junio al 19 de julio) se convertirá en ese lugar al que quieres ir con amigas, en pareja o incluso sola… porque sabes que algo está pasando.

Ver el fútbol, pero hacerlo especial

Sí, aquí se vienen a ver los partidos, pero no de cualquier forma y es en el área Garden View, la idea es disfrutar cada juego en una mega pantalla, al aire libre, con opciones para todos los moods. Desde una zona general relajada hasta espacios VIP o cabañas si quieres elevar la experiencia.

Lo mejor es que entre partido y partido el plan no se enfría, por la rica oferta de comida y bebidas que hace que te quieras quedar todo el día (y sí, probablemente lo hagas).

Un viaje por México a través de la comida

Si eres de las que planea todo alrededor de lo que va a comer, este festival te va a encantar. México de mis sabores es, honestamente, uno de los spots que más ilusión me da.

Imagina un espacio enorme, con aire acondicionado (gracias), donde cada semana cambian las cocinas para representar distintos estados del país. Son seis propuestas diferentes, lo que significa que puedes volver varias veces y siempre probar algo nuevo.

Cantinas, drinks y ese toque chic

Otro imperdible es Cantinas Contramar, con un concepto más relajado pero igual de cuidado. Dos espacios amplios, menú a la carta y ese ambiente que funciona tanto para comer rico como para alargar la tarde con drinks. ¡Aquí todo está pensado para que te sientas bien,!

Arte y música para cerrar el día

No todo es fútbol (aunque amemos la emoción), el festival también suma un jardín escultórico con piezas de gran formato y una curaduría especial que le da un respiro artístico al recorrido.

En la parte musical, el line up es de esos que sí quieres ver: Parcels, L’Impératrice y Purple Disco Machine, entre otros. O sea, plan completo.

Campo Marte 26 Santander no es solo un festival, es ese lugar donde puedes ver el partido, comer delicioso, escuchar buena música y rodearte de gente con la misma vibra.