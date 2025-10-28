Chris Evans y Alba Baptista celebran la llegada de su bebé: todo lo que se sabe hasta ahora

¡La familia del Capitán América está creciendo! Chris Evans hace su gran debut como padre junto a su esposa Alba Baptista, confirmando los rumores del verano que aseguraban que estaban en la dulce espera.

Chris y Alba se casaron el pasado mes de septiembre de 2023, desde entonces se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood y han consolidado su relación al formar una familia con su primogénito.

Chris Evans y Alba Baptista se convierten en padres de su primer hijo

La noticia de la paternidad de Chris junto a su esposa Alba, se dio a conocer este 28 de octubre a través del portal de TMZ, quien ha revelado que la pareja le dio la bienvenida a su bebé en Massachusetts.

Hasta el momento no se han revelado detalles del sexo del bebé ni el nombre que los emocionados padres han elegido para su primogénito; sin embargo, los fans de la pareja especulan si llegarán a revelarlos, pues llevan su vida familiar en privado.

Chris Evans y Alba Baptista se convierte en padres de su primer hijo Lionel Hahn/Getty Images

Los rumores de embarazo de Alba Baptista y Chris Evans

Chris y Alba se casaron en septiembre de 2023, apenas nueves meses después de que la pareja hiciera oficial su relación en Instagram, desde entonces, el actor que le ha dado vida al Capitán América expresó su deseo de convertirse en padre.

Finalmente, el verano de este año comenzaron los rumores del embarazo de Alba, cuando su padre, Luiz Baptista, comentó una publicación sobre el Día del Padre.

“¡Muchas gracias, querido Chris! ¡Ya llega tu turno!”. Internet hizo lo suyo y las especulaciones explotaron desde entonces.

Los rumores de la paternidad de Chris de 44 años y Alba de 28, se hicieron aún más fuertes cuando el actor decidió poner en venta su propiedad de Hollywood Hills, se dice que fue con la intención de adquirir una propiedad en la costa este, donde estaría más cerca de su familia, y posiblemente con más espacio para un nuevo integrante.

Chris Evans soñaba con ser padre junto a Alba Baptista

Tras su boda con Alba, el actor de Marvel comenzó a hablar sobre sus deseos de formar una familia y tener hijos con su esposa. En una entrevista de 2024, confesó que éste sería uno de sus más grandes sueños.

“El título de papá es emocionante”, dijo en ese momento. “Eso espero”.

