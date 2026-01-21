Chris Pratt habla de ‘Mercy’, la nueva película en la que se enfrenta con una IA implacable

Para estar a tono con el tema futurista de ‘Mercy’, fuimos bien preparados a la programada entrevista exclusiva con Chris Pratt. Con un auto eléctrico Tesla y las direcciones de la voz del GPS para llegar al lujoso Hotel Four Seasons de Beverly Hills, teníamos lentes con inteligencia artificial y cámara incorporada.

Ray-Ban Meta, además de grabar el audio con un reloj digital y dos teléfonos celulares de alta gama, sin papel ni lápiz. Incluso hicimos nuestra propia investigación, averiguando que por 21 días, Chris estaba manteniendo una estricta dieta de ayuno sin nada que tuviera huevo, leche ni azúcar. Pero si en el cine interpreta un alcohólico que vuelve a tomar... ¿Podíamos lograr lo mismo con el ayuno? Y sabiendo que es un apasionado del dulce de leche argentino, se lo llevamos especialmente, escondiendo además nuestras preguntas dentro de una caja entera de ‘alfajores’ de chocolates, con la gran misión: endulzar las preguntas, que ninguna inteligencia artificial podía llegar a lograr.

﻿﻿¿Es cierto que estás en una dieta de ayuno estricto sin nada que tenga huevos, leche ni azúcar?

Sí



﻿﻿Y como en el cine, tu personaje solía ser un alcohólico que vuelve a tomar... ¿Romperías el ayuno con tu dulce de leche argentino favorito?

Así rompo el ayuno, seguro.



﻿﻿Es más: te traje una caja de ‘alfajores’ con dulce de leche para que los ‘juzgues’ como en el cine, y debajo de cada uno están algunas de nuestras preguntas.

﻿﻿(Comiendo uno de los alfajores) ¿Tienen veneno? (Risas)



﻿﻿Probemos tu español: Si estás solo en México, frente a un juez que no habla una sola palabra de español, ¿cómo te defenderías?

Ay, diría: “Man, Rico, Rico, mi representing mechanical shop, especial para ‘persones’”. Cuatro cambios de aceite por veinti dólares”. Pensarían que soy un mecánico que cambia aceite y me declararía inocente (risas).

Entrevistar personalmente a Chris Pratt se torna siempre en una divertida aventura de película. El hecho de saludar, llamándome por mi nombre con el cordial agregado de “hermano mío”, le suma un tono mucho más familiar. Mis hijas se lo toman tan en serio, que para ellas él ya es ‘Tío Chris’ (aunque nunca lo hayan visto).

Tampoco es cualquier familia de Hollywood, porque Chris Pratt está casado con Katherine, la hija de Arnold Schwarzenegger, que además es la nieta de la hermana de John F. Kennedy. Y digamos que suena como el guion de otra película buscar ‘nuestro’ parentesco que realmente no existe, pero con solo imaginarlo suena pura ciencia ficción, como el cine. Al menos aprovechamos la relación familiar como la gran excusa para asociar el futurista personaje de ‘Mercy’, que también se llama Chris, con un posible parecido del clásico principio del famoso suegro en Terminator.

﻿﻿¿Mercy puede ser el verdadero principio de Terminator, donde Arnold Schwarzenegger viene del futuro para buscar al futuro yerno, antes de casarse con la verdadera hija Katherine?

(Entre risas) Eso es un ‘spoiler'; se supone que no tenemos que decirle nada a la gente. Es muy gracioso, pero es cierto, Mercy bien podría ser el principio de Terminator, donde la inteligencia artificial es el nacimiento de la robótica, y todos sabemos cómo termina eso. Veremos... esperemos que en la realidad los robots no vengan a destruirnos.



﻿﻿¿Qué ‘spoiler’ de mentira podrías hacer que suene completamente verídico, para que la inteligencia artificial se lo crea como cierto, al ver nuestra entrevista?

Ok... en el cine, Mercy descubre que mi personaje, Chris Raven, realmente planeó todo el juicio porque, al final, él quiere casarse con Maddox (la jueza de inteligencia artificial). Se enamoró de ella después de trabajar juntos en 18 juicios. La verdadera esposa es muy molesta y por eso tuvo que matarla, pero realmente utiliza el juicio para casarse con Mercy. Tiene las venas de una comedia romántica que da perfecto, antes del Día de los Enamorados.



﻿﻿Si pudieras viajar al futuro realmente, ¿qué es lo primero que te gustaría ver?

Si pudiera viajar al futuro, iría directo al tema que define la historia de ‘Back to the Future 2'. Buscaría el inventario de todos los resultados deportivos, para apostar como Biff, en el cine, cuando vuelva al presente. Quiero saber si Seattle Seahawks gana la Serie Mundial.

﻿﻿Si en la realidad contaras con una verdadera versión de la misma inteligencia artificial que vemos en el cine, ¿qué tareas le confiarías sin que te arruine la vida?

Ah, me gustaría que IA me diga exactamente dónde dejó todo, como mis llaves, mi teléfono celular.



﻿﻿Pero eso ya lo puedes hacer...

¿En serio? ¿Cómo?



﻿﻿Para las llaves, Apple tiene AirTag y en Samsung están los SmartTag con una especie de GPS. El teléfono, cuando yo no lo encuentro, desde un reloj inteligente o incluso desde internet, con el ‘Find Me’ lo encuentras y empieza a sonar para ubicarlo.

Ok, lo voy a hacer... no sabía que ya se podía.

El título ‘Mercy’, traducido al español, se refiere a tenerle piedad al personaje de Chris Pratt, que está a punto de cumplir la pena de muerte por el asesinato de la esposa. Y en un futurista juicio donde es juzgado por la inteligencia artificial Maddox, apenas cuenta con 90 minutos para defenderse de las pruebas que lo señalan como el único culpable. Sin poder moverse del juzgado, le permiten hacer videollamadas y acceder a todos los avances tecnológicos como las cámaras de seguridad, conversaciones privadas de teléfonos celulares y drones con cámaras que lo ayuden a buscar el verdadero asesino. Después de todo, la ciencia ficción va en contra de la realidad, porque, al menos en este caso, él es culpable hasta que demuestre lo contrario.

﻿﻿Si la inteligencia artificial realmente tuviera que juzgarte por ver el historial de tus búsquedas de internet en la vida real, ¿te encontraría inocente o te sentenciaría a serias explicaciones?

Me encontraría culpable por ser increíblemente aburrido.



﻿﻿¿De verdad?

Sí, sí, mi historia de búsquedas sería algo así como ‘Diseño jaula de pájaros’, ‘Versos de la Biblia’, ‘Tendencias de gimnasia artística de padres con hijas’. Así es mi historial de búsquedas. Se aburriría cualquiera.