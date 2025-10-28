¿Cómo conoció Alba Baptista a Chris Evans? Así fue la historia de amor entre la pareja

Hay historias de amor que parecen escritas para el cine, y la de Chris Evans y Alba Baptista es justo una de ellas. Discreta, inesperada y muy diferente a lo que solemos ver en Hollywood. El actor que conquistó al mundo como Capitán América y la actriz portuguesa de Warrior Nun han preferido mantener su relación en silencio, aunque su conexión es tan genuina que ni la fama ni la distancia han podido apagarla.

Durante los últimos días, la pareja volvió a acaparar titulares después de que un medio internacional comentara que podrían haberse convertido en padres. Pero antes de que corran los rumores, es importante aclarar que ni Chris Evansni Baptista han dado declaraciones al respecto.

¿Qué pasó con Chris Evans y Alba Baptista?

La historia entre Chris y Alba se conoció alrededor de 2020, cuando ella trabajaba en Europa y él seguía activo en proyectos en Estados Unidos. Según medios internacionales, Evans habría quedado fascinado con el talento de la actriz después de verla en pantalla, así que poco tiempo después comenzaron a seguirse en Instagram, intercambiando reacciones que no pasaron desapercibidas para los fans.

Para noviembre de 2022, se confirmó que la pareja mantenía una relación estable. Inclusive una fuente cercana aseguró que “Chris nunca había sido tan feliz”, y que ambos compartían una visión muy parecida de la vida. Un año después, en septiembre de 2023, la pareja selló su amor en una boda íntima en Massachusetts, rodeados solo de sus familiares y amigos más cercanos.

¿Cuántos años se llevan Chris Evans y Alba Baptista?

La pareja se lleva 16 años de diferencia, pues él nació el 13 de junio de 1981 en Boston, y ella el 10 de julio de 1997 en Lisboa. Aunque algunos criticaron la brecha de edad al inicio, lo cierto es que su relación ha demostrado madurez, respeto y equilibrio. Chris ha dicho en más de una entrevista que se siente en una etapa más tranquila de su vida, buscando estabilidad, además de tiempo en familia, mientras que Alba, pese a su juventud, ha demostrado ser una mujer enfocada.

¿Cómo se llama la hija de Chris Evans?

Hasta ahora, solo se cree que la pareja le ha dado la bienvenida a su primer bebé; sin embargo, ninguno ha confirmado la información o compartido alguna imagen de que su familia crezca. Lo que sí es un hecho es que Chris Evans y Alba Baptista viven su amor en calma y con mucha autenticidad lejos de las cámaras.

