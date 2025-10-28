Suscríbete
Entretenimiento

¿Cómo conoció Alba Baptista a Chris Evans? Así fue la historia de amor entre la pareja

Chris y Alba han construido su amor en silencio, demostrando que incluso en Hollywood se puede apostar por la privacidad.

October 28, 2025 • 
Karen Luna
2024 Vanity Fair Oscar Party - Arrivals

¿Cómo conoció Alba Baptista a Chris Evans?

Getty Images

Hay historias de amor que parecen escritas para el cine, y la de Chris Evans y Alba Baptista es justo una de ellas. Discreta, inesperada y muy diferente a lo que solemos ver en Hollywood. El actor que conquistó al mundo como Capitán América y la actriz portuguesa de Warrior Nun han preferido mantener su relación en silencio, aunque su conexión es tan genuina que ni la fama ni la distancia han podido apagarla.

También puedes leer:
divorcio real.jpg
Realeza
Todos los detalles sobre el divorcio real que está generando polémica por ir en contra de las tradiciones
January 10, 2025
 · 
Shareni Pastrana
La romántica luna de miel de Carlos Felipe y Sofía de Suecia
Realeza
Esta es la importante decisión que deberá tomar Sofía de Suecia antes de que nazca su bebé
January 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Durante los últimos días, la pareja volvió a acaparar titulares después de que un medio internacional comentara que podrían haberse convertido en padres. Pero antes de que corran los rumores, es importante aclarar que ni Chris Evansni Baptista han dado declaraciones al respecto.

¿Qué pasó con Chris Evans y Alba Baptista?

La historia entre Chris y Alba se conoció alrededor de 2020, cuando ella trabajaba en Europa y él seguía activo en proyectos en Estados Unidos. Según medios internacionales, Evans habría quedado fascinado con el talento de la actriz después de verla en pantalla, así que poco tiempo después comenzaron a seguirse en Instagram, intercambiando reacciones que no pasaron desapercibidas para los fans.

Para noviembre de 2022, se confirmó que la pareja mantenía una relación estable. Inclusive una fuente cercana aseguró que Chris nunca había sido tan feliz”, y que ambos compartían una visión muy parecida de la vida. Un año después, en septiembre de 2023, la pareja selló su amor en una boda íntima en Massachusetts, rodeados solo de sus familiares y amigos más cercanos.

¿Cuántos años se llevan Chris Evans y Alba Baptista?

La pareja se lleva 16 años de diferencia, pues él nació el 13 de junio de 1981 en Boston, y ella el 10 de julio de 1997 en Lisboa. Aunque algunos criticaron la brecha de edad al inicio, lo cierto es que su relación ha demostrado madurez, respeto y equilibrio. Chris ha dicho en más de una entrevista que se siente en una etapa más tranquila de su vida, buscando estabilidad, además de tiempo en familia, mientras que Alba, pese a su juventud, ha demostrado ser una mujer enfocada.

No te pierdas
jennifer lawrence.jpeg
Moda
3 looks imperdibles de Jennifer Lawrence para replicar durante el embarazo
October 29, 2024
 · 
Leslie Santana
Jennifer Lawrence (izq.) y Cooke Maroney son vistos en el Upper West Side el 22 de agosto de 2023 en la ciudad de Nueva York.jpg
Entretenimiento
¡Está embarazada! Jennifer Lawrence y Cooke Maroney esperan a su segundo hijo
October 20, 2024
 · 
Beatriz Velasco

¿Cómo se llama la hija de Chris Evans?

Hasta ahora, solo se cree que la pareja le ha dado la bienvenida a su primer bebé; sin embargo, ninguno ha confirmado la información o compartido alguna imagen de que su familia crezca. Lo que sí es un hecho es que Chris Evans y Alba Baptista viven su amor en calma y con mucha autenticidad lejos de las cámaras.

Chris Evans novia bebé
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
El vestido “pavo real” de Amalia de Holanda que perteneció a su abuela, la reina Beatriz
Realeza
La princesa Amalia de Holanda impacta con vestido de gala con plumas que perteneció a su abuela, la reina Beatriz
October 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Chris Evans y Alba Baptista celebran la llegada de su bebé
Entretenimiento
Chris Evans y Alba Baptista celebran la llegada de su bebé: todo lo que se sabe hasta ahora
October 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby
Realeza
Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby
October 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Taylor Swift celebró el touchdown de Travis Kelce junto a Brittany Mahomes
Entretenimiento
Así fue el momento en que Taylor Swift celebró el touchdown de Travis Kelce junto a Brittany Mahomes
October 28, 2025
 · 
Melisa Velázquez