Demi Moore, Karla Sofía Gascón y Cynthia Erivo: por qué compiten por el Oscar a mejor actriz

Este año, la categoría de Mejor Actriz en los Premios Oscar está más reñida que nunca. Cinco talentosas mujeres, cada una con una trayectoria única y una interpretación memorable, compiten por la codiciada estatuilla dorada. Desde la icónica Demi Moore hasta la revelación de Karla Sofía Gascón, estas actrices nos han cautivado con sus actuaciones en películas que han dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. ¿Quién crees que se llevará el premio?

La actriz Karla Sofía Gascón interpreta tanto a Manitas como a Emilia, aportando profundidad y autenticidad al personaje antes y después de la transición. @emiliaperezfilm

Los retos de Karla Sofía Gascón

“Creo que ‘Emilia’ es un personaje de esos bombones que te regalan la vida y la actuación, y que surgen muy pocas veces a lo largo de la historia de cinematografía, entonces para mí lo que ha supuesto es de verdad un regalo” comenta en una entrevista exclusiva Karla Sofía Gascón para Vanidades.

La interpretación de Gascón, de 52 años, como Emilia Pérez trasciende la pantalla. Al encarnar a un personaje transgénero en un contexto tan complejo como el de México, su papel ha iniciado un diálogo necesario sobre la identidad de género y la violencia. Su actuación, presentada a través de un formato musical innovador es un llamado a la reflexión sobre los desafíos que enfrentan las comunidades marginadas.

La película ha generado una polarización en las redes sociales, desatando un intenso debate que trasciende las pantallas. Mientras algunos celebran la audacia artística y el compromiso de Karla Sofía con temas complejos, otros cuestionan la representación y el impacto cultural de la obra.

Cynthia Erivo es nominada por su papel en Wicked: parte uno Cortesía

La magia de Cynthia Erivo en Wicked

La nominación al Oscar de Cynthia Erivo por ‘Wicked’ es un hito más en una carrera marcada por la excelencia. Su interpretación en este icónico musical ha cautivado al público y a la crítica, posicionándola como una de las grandes favoritas para llevarse la estatuilla dorada. De ganar, a sus 38 años, Erivo se colocaría a un paso de alcanzar el EGOT, un logro reservado a un selecto grupo de artistas que han conquistado las cuatro principales premiaciones del espectáculo: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Las jornadas de filmación de ‘Wicked’ exigieron de Cynthia una resistencia sobrehumana. Con horarios que se extendían desde las primeras horas de la mañana hasta la madrugada, la actriz se sometió a un riguroso entrenamiento físico y vocal. La preparación para su papel como Elphaba requería un compromiso total, que se manifestaba en horas interminables de ensayos y una dedicación absoluta a su personaje.

Mikey Madison interpreta a una joven stripper que se enfrenta a las complejidades de su vida cuando conoce a un joven adinerado. Archivo

La revelación: Mikey Madison en Anora

Para algunos su nombre causó sorpresa: ¿quién es Mikey Madison y por qué está nominada? Su interpretación como Ani nos invita a adentrarnos en la mente de una joven mujer marcada por experiencias traumáticas, que busca la redención. Para dar vida a su papel en Anora, Madison se sometió a una rigurosa preparación física y emocional. La actriz, de 25 años, aprendió ruso, perfeccionó un acento de Brooklyn y tomó clases de danza y pole dance. Además, trabajó estrechamente con un coach de actuación para desarrollar la psicología de su personaje.

¿Por qué debemos de estar al pendiente de la actriz? La actuación de Mikey Madison en Anora ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. Además de la codiciada nominación al Oscar, la actriz ha sido galardonada en múltiples ocasiones, demostrando su talento excepcional y su relevancia en el panorama cinematográfico actual.

La nominación al Oscar de Fernanda Torres es un hito histórico para el cine brasileño Archivo

El legado de Fernanda Torres

En Aún estoy aquí, Fernanda Torres da vida a Eunice Paiva, una mujer cuya historia fue marcada por la tragedia de la dictadura brasileña. La actriz, de 59 años, logra una transformación profunda, sumergiéndose en la complejidad emocional de su personaje y transmitiendo al público la angustia, la esperanza y la resiliencia de una mujer que lucha por mantener viva la memoria de su familia. La autenticidad de su interpretación ha resonado profundamente en el público, conectando con las emociones más íntimas de los espectadores y consolidando a Torres como una de las actrices más destacadas del cine brasileño.

La nominación de Torres al Oscar trasciende lo personal, convirtiéndose en un hito para el cine brasileño. Al seguir los pasos de su madre, Fernanda Montenegro, quien también fue nominada a la estatuilla dorada, perpetúa una dinastía de actrices que ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica.

En La Sustancia, Demi Moore interpreta a una estrella en decadencia Archivo

La primera nominación de Demi Moore

Para Demi Moore, interpretar a Elizabeth Sparks, ha sido una gran oportunidad, no sólo por los retos a nivel interpretación, también por las reflexiones : “Es una idea que también hemos aceptado como mujeres, que al envejecer quedamos a un lado o somos menos deseables o menos valiosas. Yo no creo que sea necesariamente verdad, pero hay una conciencia colectiva que a nivel personal me permitió mirar esa forma de juzgar que yo solía mantener en contra mío, donde yo me presionaba y mantenía un estilo de estándar que no es necesariamente muy realista, en comparación con la belleza de concentrarme y celebrar quien soy, en vez de enfocarme en todo lo que no soy. Por ahí me parece que pasa la parte más poderosa del cine”, explicó en una entrevista en exclusiva para Vanidades.

La nominación al Oscar de Demi es un reconocimiento largamente esperado que corona una carrera marcada por la versatilidad y la resiliencia. Tras décadas de cautivar al público con papeles icónicos, la actriz finalmente ha recibido el máximo galardón de la industria cinematográfica. Este reconocimiento llega en un momento en el que se ha demostrado una madurez interpretativa que la ha llevado a explorar roles más complejos y desafiantes.

La categoría de Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025 está repleta de talento y diversidad. Cada una de las nominadas ha demostrado una maestría en su arte, y la decisión final será sin duda difícil para la Academia. Sin importar quién se lleve la estatuilla, estas cinco actrices han dejado una marca indeleble en la historia del cine y nos han regalado interpretaciones que quedarán grabadas en nuestra memoria.