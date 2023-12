Descubre 5 pasos para reinventarte como Kate Moss en la portada de Vanidades Enero

En los años 90 y a principios de este siglo no había campaña publicitaria ni revista de moda en la que no apareciera, la modelo inglesa Kate Moss cumple 50 años, no sólo transformó la industria como modelo, ahora cambia nuestra percepción de la edad. Por eso es nuestro personaje de portada de enero.

Aprovechando que enero es el mes propicio para reinventarte, publicamos a la más experta en la materia: Kate Moss, quien comenzó su carrera en el mundo del modelaje a los 14 años, formó parte del cotizado grupo de las top models de los años 90 y logró resurgir entre las cenizas, tras caer en las garras de la drogadicción.

Ahora, Kate nó sólo es considerada un ícono de la moda, también es una embajadora de la belleza natural a través de la línea Cosmoss. Nuestra colaboradora experta Érika Roa enlista los 5 pasos con los que la empresaria ha logrado reinventarse, que podemos aplicar en nuestras propias vidas.

Atrae la abundancia este 2024

Cuando pensamos en abundancia, nos imaginamos riqueza, es decir, poseer todo lo que deseamos, vivir sin deudas. De acuerdo con el Tarot y con el Horóscopo chino, con la Astrología y hasta con el Horóscopo egipcio, el 2024 podría ser tu año de la abundancia.

Y aunque rituales sobran para atraerla, no siempre llega. De acuerdo con Deepak Chopra, la abundancia es un estado de conciencia. Y, al ser más consciente, puedes encontrar el camino oculto que une lo que realmente eres con la vida que estás destinado a vivir.

Llevar a cabo un plan detox va más allá de solo contrarrestar los excesos y malos hábitos de alimentación. Pexels

Además, en la edición de enero

¿Un detox saludable? ¡Por supuesto que es posible! Conoce las reglas básicas para establecer un plan para ayudarte a liberar de las toxinas acumuladas durante las fiestas decembrinas. Y para motivarte, incluimos recetas fáciles, sanas y deliciosas.

La rutina de belleza perfecta para proteger tu piel durante los meses más fríos del año, los mejores tratamientos e ingredientes que te ayudarán a recuperar tu brillo.

¡No te pierdas la edición de enero de Vanidades! Ahí te enterarás de las novedades de moda, belleza, decoración y mucho más. Encuentra la versión impresa en puestos de revistas, y la versión digital en Zinio y iTunes