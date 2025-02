Después de Blake Lively, ¿Jenny Slate? Se rumora que no fue la única que se sintió “incómoda” en el set de ‘It Ends With Us’

Jenny Slate se ha convertido en el centro de atención en medio de la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni. Su nombre ha surgido en relación con un incidente ocurrido durante la filmación de It Ends With Us, aunque la información sobre el caso ha cambiado varias veces en las últimas horas. En su reciente demanda, Blake Lively mencionó que “otras mujeres” se sintieron incómodas en el set de grabación. Poco después, se reveló que una de ellas era Jenny Slate. Sin embargo, su conflicto no fue con Justin Baldoni, sino con Jamey Heath, miembro de la productora Wayfarer.

Cambios en la información filtrada

La controversia aumentó cuando The Hollywood Reporter (THR), (medio responsable de la filtración), modificó su artículo hasta en cuatro ocasiones, generando confusión sobre los hechos.

1. Primera versión: Slate se sintió “incómoda” cuando Heath le ofreció que la productora cubriera un pago de 15.000 dólares que ella había asumido como fianza en un apartamento en Nueva York durante el rodaje. Supuestamente, Heath usó un lenguaje que enfatizaba “la santidad de la maternidad”, lo que incomodó a la actriz. Se afirmó que Slate “presentó una queja a Sony”.

2. Segunda actualización: THR cambió la redacción, indicando que “esas palabras llegaron a oídos de Sony”, y que fue la compañía la que informó a Wayfarer, sin mencionar una queja formal.

3. Tercera modificación: El medio volvió a incluir que Slate “presentó una queja a Sony sobre el incidente”.

4. Cuarta versión: Se estableció que “Sony se enteró de las preocupaciones de Slate e informó a Wayfarer sobre ellas”.

Getty Images

La respuesta de The Hollywood Reporter

Debido a las múltiples modificaciones y la confusión generada, THR publicó un aviso explicando que “esta historia ha sido actualizada para incluir contexto adicional sobre las citas de Ari Emanuel sobre Lively y Baldoni. Debido a un glitch técnico, parte de esta historia sobre Jenny Slate volvió a una versión anterior y sin editar que ha sido actualizada. THR se disculpa por el error”. A pesar de la aclaración, los usuarios en redes sociales continúan debatiendo si Jenny Slate presentó una queja formal o si el incidente se trató de un malentendido. Lo único claro es que Justin Baldoni no parece estar relacionado con este problema directamente.