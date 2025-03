Dolly Parton de luto: muere su esposo Carl Dean tras más de 60 años de matrimonio

Muere Carl Dean, esposo de Dolly Parton, a los 82 años: el amor que duró más de seis décadas

Dolly Parton atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su esposo, Carl Dean, ha fallecido a los 82 años, según confirmó la propia cantante en un comunicado. La leyenda del country informó que la despedida de Dean será en una ceremonia privada, sin dar más detalles sobre la causa de su muerte.

La historia de amor de Dolly y Carl comenzó en 1964 en una lavandería de Nashville, cuando la cantante apenas llegaba a la ciudad con el sueño de triunfar en la música. Para ella, fue “amor a primera vista”, y dos años después, se casaron en una ceremonia íntima. La artista le dedicó la canción From Here to the Moon and Back y en 2016, en su aniversario número 50, renovaron sus votos en un emotivo evento.

Dolly Parton ha expresado en múltiples ocasiones lo fundamental que fue Carl en su vida, describiéndolo como su mayor apoyo y compañero incondicional. “Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años”, expresó la cantante en su mensaje de despedida.

Carl Dean fue diagnosticado con Alzheimer en 2019, una enfermedad que enfrentaron juntos en la privacidad de su hogar. Ahora, Dolly enfrenta una nueva etapa sin el hombre que fue su compañero de vida durante más de seis décadas.

Descanse en paz, Carl Dean.