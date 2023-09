El legado romántico de Corín Tellado y sus mejores novelas

Corín Tellado se ganó un lugar muy especial en la literatura romántica durante sus 56 años de carrera, los cuales comenzaron desde su primera novela publicada el 12 de octubre de 1946. Pero este no fue el único hito en su vida, ya que en toda su trayectoria llegó a escribir alrededor de 5 mil libros y dejó 3 novelas inéditas. Por eso hoy recordamos parte de su legado literario y cuáles fueron algunas de sus mejores obras.

El legado de Corín Tellado

Su gran habilidad para enamorar a los lectores con sus historias, hicieron que se le llamara la reina de la novela romántica y que en 1951 firmara un contrato con la revista cubana Vanidades, por el que se comprometía a entregar dos novelas cortas al mes, consiguiendo que la publicación pasara de 16 mil a 68 mil ejemplares en poco tiempo.

Mientras que en 1962, la UNESCO la declaró como la autora más leída en castellano después de Miguel de Cervantes, y también estuvo en el Libro Guiness de los Records 1994, en su edición española, como la más vendida en lengua castellana.

Corín Tellado se ganó el apodo de la reina de la novela romántica Especial

Pero lo más importante de sus obras y novelas radican en el fenómeno sociológico que causaron en su época, pues sus ligeras novelas llenas de romanticismo, drama y fantasía, impactaron y encantaron a toda una generación.

De hecho, el escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, describió a Corín Tellado como “un fenómeno sociológico y cultural cuyas obras hicieron soñar a millones de mujeres en España y América Latina”.

Las mejores novelas de Corín Tellado

Aunque con certeza podemos decir que todas sus obras encantaron por igual a cientos de miles de mujeres, en esta ocasión recordaremos alguna de las más recordadas o que fueron adaptadas a medios como el cine o la radio.

Fue durante los años setenta que sus libros comenzaron a ser adaptados. De hecho, en esa época justamente fue cuando surgió la primera película insipirada en su novela Tengo que abandonarte, y que estuvo dirigida por Antonio del Amo.

Mientras que para el año de 1977, se lanzaba el serial radiofónico de Lorena, el cual también estaba basado en la novela de Corín con el mismo nombre. Ambas obras significaron que más gente conociera sus obras y tuviera la oportunidad de adentrarse a sus historias.

Las obras de Corín Tellado provocaron un fenómeno sociológico en su época Archivo Vanidades

Además, en 1984 sale a la luz otra película adaptada de una de sus obras: Mi boda Contigo. Incluso, este filme con guión original de Corín Tellado, fue el ganador del Premio al mejor guión cinematográfico del Festival de cine de San Sebastián en ese mismo año.

Otras de sus destacadas novelas que, si bien no tuvieron la misma suerte de ser adaptadas pero que también se encuentran en el gusto del público son Tu pasado me condena, Consuélate conmigo, El ídolo y No me culpes a mí, solo por mencionar algunos.

Aunque por otro lado se encuentran Lucha Oculta y Amargos sentimientos, que fueron sus primeras dos novelas largas, aunque Tellado siempre expresó que la primera de estas era su obra favorita.

También, podemos incluir en la lista de sus mejores novelas por lo que significaron en la carrera de Corín fueron Atrevida propuesta, por ser su primera novela y Milagro en el camino, su primer libro publicado en Internet.