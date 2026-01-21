Suscríbete
Realeza

El rey Carlos XVI Gustavo le da el último adiós a su hermana Désirée de Suecia por su muerte a los 87 años

El rey Carlos XVI Gustavo, se despide de su hermana mayor, la princesa Désirée de Suecia, con un emotivo mensaje.

Enero 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
rey Carlos Gustavo de Suecia.jpg

Getty Images

La Casa Real de Suecia anunció el 21 de enero el triste fallecimiento de la princesa Désirée, hermana del rey Carlos Gustavo, a los 87 años, en el castillo de Koberg, en Västergötland, rodeada de su familia.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado en el perfil oficial de Instagram de la Casa Real Sueca, en el que se informó del fallecimiento por causas naturales de la hermana mayor del rey Carlos Gustavo.

La princesa Désirée se casó con el barón Niclas Silfverschiöld, motivo por el cual renunció a su tratamiento de Alteza Real y pasó a ser conocida como baronesa Silfverschiöld.

Su muerte en el castillo de Koberg, ha causado un gran dolor en su hermano mayor, el rey Carlos Gustavo, quien junto al comunicado, ha compartido un emotivo mensaje para despedir a la princesa.

Con gran tristeza, he recibido la información de que mi hermana, la princesa Désirée, ha fallecido. Muchos son los cálidos recuerdos familiares creados en la casa de la familia Silfverschiöld en Västergötland, un lugar en Suecia que llegó a significar mucho para mi hermana. Hoy, mi familia y yo enviamos nuestras condolencias a los hijos de la princesa Désiré y a sus familias”.

El rey también ha ordenado que hoy se izen a media asta las banderas del Palacio de Drottningholm y del Palacio de Haga, como muestra de respeto a su querida hermana.

¿Quién fue la princesa Désirée de Suecia?

Nació el 2 de junio de 1938 en el Palacio de Haga, en Estocolmo, como Désirée Elisabeth Sibylla, hija del príncipe heredero Gustaf Adolf de Suecia y de la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha.

En 1964 contrajo matrimonio con el barón Niclas Silfverschiöld, con quien tuvo tres hijos: Carl, Christina y Helene.

Boda de la princesa Désirée con el barón Niclas Silfverschiöld

Boda de la princesa Désirée con el barón Niclas Silfverschiöld

Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

A diferencia de su hermano el rey, la baronesa llevó una vida discreta y alejada de las funciones oficiales de la monarquía, en su lugar vivió durante décadas en el castillo de Koberg, en la región de Västergötland, donde se dedicó a su familia y a una vida privada, pero manteniendo siempre un vínculo cercano con la Casa Real.

rey Carlos Gustavo
Melisa Velázquez
