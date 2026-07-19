España vs. Argentina: los reyes Felipe VI y Letizia asisten a la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 reúne a miles de aficionados en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, pero también a importantes figuras internacionales. Entre ellas destacan los reyes Felipe VI y Letizia, quienes viajaron a Estados Unidos para respaldar a la Selección de España en el esperado encuentro frente a Argentina.

Los monarcas españoles llegaron al recinto acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen que refleja la relevancia histórica del partido para el deporte español. La presencia de la Familia Real en este tipo de citas deportivas se ha convertido en una tradición, especialmente cuando los equipos nacionales disputan competiciones de primer nivel.

Felipe VI y Letizia apoyan a España en la final del Mundial 2026

La asistencia de Felipe VI y Letizia a la final del Mundial 2026 confirma una vez más el respaldo institucional a la selección española. Desde su llegada al estadio, los reyes fueron captados mientras se dirigían a la zona de autoridades para seguir de cerca uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico.

El enfrentamiento entre España y Argentina ha generado una enorme expectativa a nivel internacional. Ambas selecciones llegan a la gran final tras superar un exigente camino durante el torneo, lo que convierte este duelo en uno de los más esperados por los aficionados.

Para España, disputar una nueva final mundialista representa una oportunidad histórica, y el apoyo de los reyes añade un componente simbólico a una jornada marcada por la emoción y el orgullo nacional.

La Familia Real mantiene su respaldo al deporte español

No es la primera vez que Felipe VI y Letizia acompañan a los deportistas españoles en competiciones internacionales. A lo largo de los últimos años, ambos han estado presentes en eventos de gran relevancia para mostrar su apoyo a atletas y selecciones nacionales.

En esta ocasión, la presencia de los monarcas en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey cobra aún más significado al tratarse de la final del Mundial 2026, un escenario que concentra la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Con el balón a punto de rodar y un ambiente cargado de ilusión, Felipe VI y Letizia ya ocupan su lugar en las gradas para vivir, junto a miles de aficionados, el desenlace del esperado España vs. Argentina, una final que promete quedar grabada en la historia del fútbol.

