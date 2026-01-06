¿Está lista para regresar a Forks? Kristen Stewart confiesa que le encantaría dirigir un remake de ‘Twilight’

“Sujétate fuerte, hombre araña”, porque podríamos volver a ver ‘Crepúsculo’ desde la perspectiva de una de sus protagonistas: Kristen Stewart. Y es que la actriz y también directora de cine sorprendió a más de uno al confesar que estaría encantada de regresar a un proyecto relacionado con la saga de Crepúsculo.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Creative Impact del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Kristen aprovechó la promoción de su nueva película, “La Cronología del Agua”, para dejarnos con la boca abierta, expresando su interés al querer dirigir un remake de ‘Twilight’.

Kristen Stewart en su etapa como directora

A sus 35 años, Kristen está viviendo uno de los momentos más importantes en su carrera. Tras décadas trabajando frente a las cámaras en infinidad de películas, la actriz hizo su debut oficial como directora con el estreno de “The Chronology of Water”, un proyecto que la colocó en el radar como una de las cineastas emergentes más interesantes de la actualidad.

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Stewart habló de manera abierta sobre su deseo de explorar historias desde otra perspectiva creativa.

Y es que la dirección no es un capricho reciente en la actriz, sino una meta que se fue gestando a lo largo de los años luego de observar los procesos y estilos de grabación en los sets desde que era pequeña.

¿Kristen regresa a ‘Crepúsculo’?

De esta manera fue que la actriz expresó su deseo de regresar a la saga que la lanzó al estrellato. Pero ojo, a pesar de que mucho se ha especulado sobre un regreso de los actores originales a secuelas del proyecto, todo eran ideas y especulaciones de fanáticos hasta hoy.

Pues durante el festival, Kristen mostró cierto entusiasmo ante la idea de dirigir un remake de la famosa película ‘Twilight’.

La actriz confesó que sería increíble regresar al universo de ‘Crepúsculo’ pero esta vez desde la dirección de la cinta. Getty

Reconociendo el trabajo de los distintos directores que le dieron vida a la saga, destacó que cada película tuvo una personalidad propia marcada por el momento y las circunstancias en las que estas fueron creadas. De esta forma dejó entrever que su nueva versión podría ofrecer algo diferente, una mirada más madura y con mayor libertad creativa.

“Me encantaría… me encanta lo que hizo Catherine Hardwicke, me encanta lo que hizo Chris Weitz, me encanta lo que hicieron los directores con las películas. Eran tan ellos mismos, tan raros, tan presentes en esa época en la que aún no sabían realmente lo que eran. Imagínate si tuviéramos un presupuesto enorme y muchísimo amor y apoyo. Sí, claro, haré el remake. ¡Estoy comprometida!”, expresó para Entertainment Tonight.

¿Habrá una nueva generación de ‘Twilight’?

Pensar en la posibilidad de que Kristen se sume a un proyecto, incluso en la dirección, no solo nos toca en la nostalgia a la generación que crecimos con la saga, sino que también representa la posibilidad de introducir Crepúsculo a una nueva generación.

Recordemos que esta historia se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió el cine, la moda, la música y la estética de 2008 a 2012. Y aunque muchos fans son felices con la saga original, y otros tantos esperan con ansias el estreno de la versión animada que se está produciendo en este momento, no podemos negar que sería lindo conocer el proyecto desde la mirada creativa de Stewart.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre que realmente vaya a ser el proyecto, debemos reconocer que la posibilidad nos llena de mucha emoción. Por el momento, el regreso de ‘Twilight’ es una posibilidad que nos llena de emoción, especialmente si este incluirá a Kristen Stewart, porque ¿quién no amaría regresar a Forks después de tanto tiempo?