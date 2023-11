Estas son las fuertes declaraciones de Pax Jolie-Pitt en contra de su padre Brad Pitt: ¿por qué no se llevan bien?

Esta semana ha trascendido un supuesto mensaje que Pax Jolie-Pitt le habría dejado, a través de sus redes sociales, a su padre adoptivo Brad Pitt, en donde lo llamó ‘imbécil’ y mencionó que había vivido un ‘infierno’ con él, dejando en claro que está de lado de su madre Angelina Jolie.

El mensaje en cuestión se trata de una publicación que Pax habría realizado desde su cuenta privada de Instagram, en el año 2020, en donde felicitaba a Brad Pitt de manera sarcástica por el Día del Padre, arremetiendo contra él, el cual ha sido filtrado por el Daily Mail.

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez sigues demostrando que eres una persona horrible y despreciable”, se lee en el mensaje, el cual continúa diciendo “No tienes ninguna consideración ni ninguna empatía hacia tus cuatro hijos menores de edad, que tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia”, refiriéndose a sus hermanos Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox.

Sin embargo, la cosa no para ahí, pues también Pax dijo que su actitud le habrían hecho un gran daño a las personas más cercanas a él, provocando un ‘infierno’.

“Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible”, se lee al final del mensaje, el cual va acompañado de una fotografía de Pitt recibiendo un Premio Oscar.

¿Por qué se lleva mal Brad Pitt con Pax Jolie-Pitt y sus demás hijos?

Aunque a algunos les puede sorprender la noticia, la realidad es que, tanto Pax como algunos de sus hermanos, no tienen una buena relación desde hace tiempo con Brad. Todo comenzó en 2016, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio y acusó al actor de Unce Upon A Time... in Hollywood, de haberla golpeado y agredido en un avión, cuando viajaban de regreso a Los Angeles.

Brad Pitt no tiene una buena relación con sus hijos luego del divorcio con Angelina Jolie en 2016 Getty Images

De acuerdo con lo trascendido respecto a este incidente, Brad Pitt habría estado bebiendo alcohol, y habría asustado a los niños con su actitud agresiva hacia la actriz de Maléfica, pues dentro de ese avión privado, estaba toda la familia de ‘Brangelina’.

Pax Jolie-Pitt no es el único que no puede ver a su padre, pues Maddox tampoco tiene una buena relación, pues se dice que fue él quien defendió a Angelina en el avión donde la agredió. Mientras que otra de sus hijas adoptivas, Zahara, se presentó en una ocasión omitiendo el apellido del actor.