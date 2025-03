Este es el estricto protocolo de los Premios Oscar 2025: del dress code hasta el humor

La temporada de premios está a punto de culminar con la realización de la 97.ª edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En esta entrega se honrará a las mejores películas estrenadas en 2024 y tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, el 2 de marzo de 2025.

Entre los invitados de esta edición se encuentran Demi Moore, quien acudirá como nominada; Timothée Chalamet, quien se convirtió en el actor más joven en recibir dos nominaciones a Mejor Actor; la actriz española Karla Sofía Gascón, entre muchas otras figuras, quienes tendrán que acotarse al estricto protocolo de la gala.

Los premios Oscar es una de las galas más glamurosas del año Getty Images

De acuerdo con un artículo del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, cada uno de los invitados a los Oscar debe acudir a la alfombra roja y ceremonia cumpliendo un dress code de vestimenta de etiqueta rigurosa, mejor conocido como “black tie”, el cual establece que los hombres deben asistir a la gala vestidos de smoking, mientras que las mujeres deben asistir obligatoriamente con vestido de noche largo o de cóctel por debajo de las rodillas. Los complementos que pueden usar serán bolso pequeño tipo clutch y joyería fina.

Se recomienda, por lo general, colores discretos en tonos negros u oscuros, aunque es posible combinarlos con pequeños toques llamativos como plateados, dorados o rojos, así como colores satinados.

¿Qué reglas de comportamiento deben seguir los asistentes a los Premios Oscar?

La fuente citada informa que durante la velada el comportamiento y las bromas de los asistentes también deben acotarse a ciertas reglas. Por ejemplo, los maestros de ceremonias deben tener preparado un plan B, incluso C o D, para salir de algún apuro o de una situación inesperada. Este tipo de soluciones puede incluir:

Un toque de humor.

Una cita famosa.

Una referencia a una película.

Y un equipo de seguridad de lo más preparado.

Los presentadores y ganadores del Oscar deben estar todo el tiempo atentos al protocolo Getty Images

Otra regla de protocolo que indispensablemente deben de seguir los presentadores es la frase con la que se anuncia a los ganadores. Anteriormente, hasta 1988, la frase empleada para dar el premio al ganador de cada categoría era “And the winner is…”. Sin embargo esta se cambió a “The Oscar goes to…” para no dar a entender que la persona que conseguía el premio era un ganador y el resto perdedores.

Por último, cabe mencionar que otra regla de protocolo importante es la extensión de los discursos de agradecimiento de los ganadores, ya que estos deben ser breves para adherirse al tiempo asignado a la televisión, aunque estos no deben de perder la emotividad que mantiene a los niveles de audiencia altos.