Entretenimiento

Fortuna de Travis Kelce, ¿cuánto dinero tiene el prometido de Taylor Swift?

El sueldo de Travis Kelce se encuentra entre los más altos de la NFL, pero no es su único ingreso. ¿A cuánto asciende su fortuna y de qué manera ha logrado construir su patrimonio?

August 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Travis Kelce, el prometido de Taylor Swift, ha demostrado ser más que un talentoso jugador de la NFL, y aunque su sueldo se debe en gran medida como miembro de los Kansas City Chiefs, ha diversificado recientemente sus fuentes de ingresos, lo que ha incrementado en gran medida su patrimonio.

¿De cuánto es la fortuna de Travis y cómo ha logrado incrementar su patrimonio total? Esto es lo que sabemos sobre sus finanzas.

Fortuna de Travis Kelce, prometido de Taylor Swift

Travis tenía un patrimonio neto de 90 millones de dólares en 2025, según Celebrity Net Worth. Su salario anual también ascendía a 17 millones de dólares, según el sitio web.

El sitio que hace un análisis de los ingresos de las celebridades, determinó que las ganancias de Travis en la NFL aumentaron durante su primera década en la liga.

En 2013, firmó un contrato de $3 millones con los Chiefs para jugar cuatro años. En 2016, Travis recibió una extensión de cinco años, lo que equivale a un total de aproximadamente $46 millones. En 2024, Travis firmó una extensión de dos años con los Chiefs por $34 millones.

¿Cuáles son los negocios de Travis Kelce?

Además del fútbol americano, Travis y su hermano, Jason Kelce , se ganan la vida con su famoso podcast, “New Heights”. Los hermanos lanzaron el podcast en 2022 y firmaron un contrato de 100 millones de dólares con Wondery de Amazon en 2024 para llevar el programa a la plataforma.

Dado que Travis ha aparecido notablemente en varios comerciales y otros anuncios de marcas, actualmente tiene acuerdos de patrocinio con las populares cadenas McDonald’s, Bud Light, Nike, State Farm, Pfizer e incluso L’Homme Helzberg Diamonds.

También es presentador del “¿Eres más inteligente que una celebridad?”, y de acuerdo con el medio The Sun, Travis ganó 1,8 millones de dólares por temporada, lo que equivale a 750 mil dólares después de impuestos.

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift?

De acuerdo con Forbes, después de su exitosa gira mundial, Taylor logró incrementar su patrimonio en 1600 millones de dólares, un aumento considerable, pues en 2023, sólo contaba con 500 millones de dólares.

Taylor Swift
Melisa Velázquez
