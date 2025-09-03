Hijos de Megan Fox y Brian Austin Green se viralizan tras apoyar a su hermano menor en un momento especial

Aunque Megan Fox y Brian Austin Greene dieron por finalizado su matrimonio en 2019, decidieron mantener una relación amigable por el bien de sus tres hijos: Noah de 12 años, Bodhi de 11 y Journey de 9, quienes se han convertido en los hermanos mayores de los nuevos hijos de sus padres.

Brian se comprometió con Sharna Burgess, con quien tiene un hijo de 3 años llamado Zane, mientras que Megan tuvo una bebé con Machine Gun Kelly, a la que llamaron Saga Blade.

La “familia combinada”, como suelen llamarla Megan y Austin funciona de maravilla, pues sus tres hijos están fascinados de ser los hermanos mayores.

Hijos de Megan Fox y Brian Austin Green apoyan a su hermano menor Zane

El pasado lunes 1 de septiembre, Zane, el hijo de 3 años de Austin y su prometida Sharna, comenzó una importante etapa en su vida, pues asistió a su primer día de preescolar, pero lo que más enterneció, fue el apoyo de sus tres hermanos mayores.

Sharna compartió el tierno momento en su perfil de Instagram, donde los hijos que Austin comparte con Megan, le daban ánimos a su hermanito.

“Sus hermanos lo animaron esta mañana, como pueden oír, y todos fuimos a apoyarlo en su primera entrega matutina. Mi tribu mezclada lo es todo para mí”, escribió Sharna en el video. “Tenemos muchísima suerte”.

"¿Esa es tu placa?”, preguntó uno de los niños mayores fuera de cámara, mientras Zane mostraba su placa. “¿Dice tu nombre?”

Cuando el niño se giró para leer el cartel, su hermano mayor intervino alegremente: “¡Dice Zane!”.

Sharna se sintió muy conmovida con el momento; sin embargo, los comentarios negativos de algunos de sus seguidores ensombrecieron un poco el feliz momento.

Sharna Burgess responde a los comentarios de que su hijo Zane parece una niña

En el video, Zane de 3 años lleva su larga melena recogida en un moño casual, lo que generó algunos comentarios como: “Maldita sea, ahora incluso este chico parece una chica. ¿Por qué todos sus chicos parecen chicas?”.

La madre de Zane no quiso pasar por alto el comentario hiriente contra su hijo y los hijos mayores de su prometido, y respondió: “Quita tu cuenta de privada para que pueda comentar cómo te ves también”.

Hijos de Brian Austin Greene Historias de Instagram de Sharna Burgess

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Sharna habla sobre este tipo de comentarios en contra de los niños.

“Ya recibimos artículos en los medios como que estoy obligando a Zane a ser niña porque aún no le he cortado el pelo”, explicó Sharna durante el episodio de octubre de 2024 del podcast Between Us Moms . “O la gente ridícula que dice que están obligando a los niños a ser niñas; no lo entiendo”.

