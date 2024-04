La historia de la tiara de bodas de Céline Dion que la llevó al hospital

Además de por su voz, Céline Dion es famosa por ser toda una diva y, el día de su boda, su look fue espectacular para la época. Lo que pocos saben es que, la impresionante tiara con la que coronó su atuendo nupcial fue, nunca mejor dicho, todo un dolor de cabeza.

A sus 56 años, Céline Marie Claudette Dion, más conocida como Céline Dion, es la cantante canadiense más famosa del mundo. Sin embargo, con toda la fama y el éxito, la artista es una prueba de que la salud es un bien más preciado e imposible de valuar. La diva fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022, y desde esa fecha ha luchado contra esta rara enfermedad neurológica, que provoca dolorosos espasmos musculares e incluso ha afectado sus cuerdas vocales.

Su historia de lucha es el tema central del documental I am: Céline Dion, producido por Amazon MGM studios, el cual se estrenará mundialmente presentado el 25 de junio.

Para su boda, Dion usó una tiara de 3 kilos, que estaba adornada con más de dos mil cristales de Swarovski Getty Images

La tiara de bodas de Céline Dion

Céline Dion es conocida por su estilo elegante y sofisticado. Para el día de su boda con René Angélil, el 17 de diciembre 1994. Como parte de su atuendo nupcial, la cantante lució una impresionante tiara que se convirtió en el centro de atención de la prensa y los fanáticos. La exclusiva pieza de joyería estaba adornada con más de ¡2 mil cristales de Swarovski!

La boda con René fue un suceso comentado: porque su futuro esposo era su manager, porque se conocieron cuando ella tenía 12 años y porque él le llevaba 26 años. Pero ahora, a casi 30 años de distancia, otro detalle sale a la luz: la tiara la llevó al hospital.

Entertainment Weekly cita a la cantante relatando el momento su unión, celebrada en se casó en una lujosa ceremonia en la Basílica de Notre Dame de Montreal: “Cuando estás tan feliz, no hay peso, no hay problema, no hay dolor”. Pero, desafortunadamente, sí lo hubo y la llevó a consultar a un doctor.

Por su parte, People relata lo que contó Céline en un video: “al día siguiente, me despierto y me miro en el espejo, tengo el tamaño de un huevo en medio de la frente... Es tan grande que me hace poner los ojos bizcos”, añadió, señalando que decidieron hacerse revisar por un médico. La lesión provocó una gran hinchazón que requirió antibióticos durante tres semanas. A pesar de esta terrible experiencia, Dion no se arrepintió del día de su boda, considerándolo un momento importante en su vida.

Con René, Céline tuvo tres hijos y un matrimonio feliz hasta el trágico fallecimiento de su esposo, quien por años luchó contra el cáncer. Tras su muerte, la artista publicó un vídeo donde compartió su duelo. “Mi voz no resuena sin ti. Has hecho realidad mi sueño de infancia”. Ahora, la cantante canadiense revela un detalle poco conocido sobre uno de los más felices días de su vida.