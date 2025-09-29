J. K. Rowling se va contra Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es”

Emma Watson alcanzó la fama como Hermione Granger en Harry Potter, universo creado por la escritora J. K. Rowling, y aunque durante mucho tiempo mantuvieron una relación amistosa, escritora y actriz se enfrentaron por sus diferencias ideológicas.

Rowling manifestó estar en contra de la identidad de género y las personas trasngénero, y más tarde Emma se mostró en desacuerdo con ella, lo que causó el conflicto y la enemistad.

Te podría interesar: Emma Watson admite su “vergüenza mundial” tras sanción de conducir

Emma Watson todavía siente cariño por J. K. Rowling

En la extensa entrevista de Watson con Jay Shetty en el episodio del 24 de septiembre de The Jay Shetty Podcast , la actriz abordó el estado de su relación con Rowling, asegurando que no podría cancelarla a pesar de sus diferencias ideológicas.

“Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda valorar a Jo ni a la persona con la que tuve experiencias personales”, dijo Watson. “Nunca creeré que una cosa invalida a la otra y que no puedo conservar y apreciar mi experiencia con esa persona para volver a nuestra relación anterior. Simplemente no creo que estas cosas sean una u otra”.

“Creo que mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión”, añadió. “Supongo que adónde he llegado no se trata tanto de lo que decimos o lo que creemos, sino de cómo lo decimos. Simplemente veo este mundo ahora mismo donde parecemos permitir que se descarte a la gente, o que la gente sea desechable. Siempre pensaré que eso está mal”.

Emma Watson se niega a cancelar a J.K. Rowling Getty Images

J. K. Rowling llama ignorante a Emma Watson

Sin embargo, estas palabras, lejos de lograr un acercamiento con la escritora, ocurrió todo lo contrario, Rowling recurrió a su cuenta de “X”, para responder a Emma e incluso ridiculizarla.

“Emma Watson y sus compañeros de reparto (de Harry Potter) tienen todo el derecho de abrazar la ideología de identidad de género. Tales creencias están legalmente protegidas, y no desearía que ninguno de ellos perdiera su trabajo, violencia o incluso la muerte a causa de ellas.

Sin embargo, Emma (Watson) y Daniel (Radcliffe) en particular han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua relación profesional les otorga un derecho, más aún una obligación, de criticarme a mí y a mis opiniones en público. Años después de haber terminado de actuar en Harry Potter, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que yo creé. Como muchas personas que nunca han vivido la vida adulta sin el colchón de la riqueza y la fama, tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es.

La mayor ironía es que, si Emma no hubiera decidido en su última entrevista declarar que me quiere y me valora, un giro que sospecho adoptó porque ha notado que la condena abierta hacia mí ya no es tan popular como antes, quizá nunca habría sido tan sincera”.

J.K. Rowling llama ignorante a Emma Watson Getty Images

Con estas contundentes declaraciones de la escritora contra Emma, parece que se ha llegado a un punto de inflexión, donde la reconciliación parece imposible.

