John Travolta y Olivia Newton-John: la historia detrás del romance que todos juraron había traspasado la pantalla

En 1978, “Grease” se convirtió en uno de los musicales más exitosos de la historia del cine. La historia de amor que surgió un verano entre Danny Zuko (John Travolta) y Sandy Olsson (Olivia Newton-John) cautivó a millones de una forma tan especial que pronto comenzaron los rumores: ¿los actores estaban enamorados fuera de cámaras? La complicidad en cada escena, la química arrolladora e innegable parecían confirmar lo que todos deseaban que fuera realidad.

Antes del éxito de “Grease”, las carreras de John y Olivia ya estaban forjadas y eran conocidos. “Saturdar Night Fever” había posicionado a Travolta como uno de los mejores actores bailarines y galanes de Hollywood, mientras que Olivia ya cautivaba al mundo con su increíble voz; sin embargo, el musical representó para ellos la oportunidad para quedar en la memoria colectiva y en la cultura popular como dos personajes entrañables en los que el público veía un vínculo muy especial.

Corría el año 2012 cuando Travolta, luego de años de rumores y especulaciones sobre su relación con la actriz, mientras concedía una entrevista a Ellen DeGeneres, el actor mencionó que, a pesar del paso de los años, aún se seguían frecuentando y que era inevitable que, a donde fuera que él se dirigiera, siempre le hacían la misma pregunta: ¿dónde está Olivia?

Con una sonrisa que, más que complicidad, representaba un cariño genuino de esos que demuestran la hermandad que sientes hacia alguien, John reconoció que las personas siempre daban por hecho que ambos estaban juntos.

Un amor que comenzó antes del verano

Durante esa misma entrevista, el actor confesaba que él se había enamorado de Olivia incluso antes de que el rodaje de “Grease” comenzara. “Vi la portada del disco en la que ella lleva una camisa azul. Le dije a los ejecutivos de Paramount: “No hay otro ser humano en el mundo que pueda interpretar a Sandy que no sea Olivia Newton-John, tienen que hacerlo”, recordó Travolta, y el resto fue historia.

John Travolta y Olivia Newton-John 2012 en Hollywood, California. Charley Gallay/WireImage

Sin embargo, él no fue el único que habló sobre el vínculo tan especial y los días en los que ambos fueron alumnos de Rydell. “Hacer esta película fue muy divertido, como si fuéramos niños otra vez”, mencionaría la actriz en algún momento, recordando lo especial que fue para ella vivir la vida de estudiante que jamás había experimentado y lo preocupante que le resultó interpretar a alguien de 17 cuando ella ya tenía 29 años de edad.

Una amistad que desafió el tiempo

Y aunque ambos actores llegarían a admitir que entre ambos existió una atracción mutua, jamás dieron el paso necesario para una relación sentimental. Sin embargo, John Travolta y Olivia Newton-John construirían una amistad entrañable que se mantuvo firme con el paso del tiempo y duró cuatro décadas. Ambos se acompañaron en momentos clave de su vida personal y profesional, y protagonizaron emotivos reencuentros como el del año 2002, donde incluso cantaron los éxitos de la película, o la más reciente y última en 2019, donde los dos actores convivieron con sus fans en el evento “Meet and Grease”, donde ambos portaron sus atuendos de la película.

John siempre se refirió a Olivia como “su Sandy” y jamás ocultó el gran cariño que sintió por ella. Cuando Olivia falleció en agosto de 2022, John fue uno de los primeros en despedirse con un emotivo mensaje: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te amo demasiado. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo”.

A pesar de que entre Olivia Newton-John y John Travolta nunca hubo una relación romántica, su historia nos recuerda que el amor es capaz de unir vínculos más fuertes como el de amistad, y en su caso una que trascendió como un vínculo eterno.