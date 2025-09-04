Julia Garner confirma que interpretará a la “reina del pop” en biopic de Madonna

Hace un par de años que Madonna, una de las figuras más influyentes de la música y la cultura pop, decidió contar su historia a través de una biopic, generando gran expectación entre sus fans y el mundo cinematográfico, pues es la propia artista quien tomará en su manos la dirección y el guión.

En 2023 el proyecto se puso en pausa por cuestiones de agenda de Madonna; sin embargo, en una reciente entrevista, Julia Garner, confirmó que el proyecto sigue en camino y que será ella quien personifique a la “reina del pop”.

Julia Garner interpreta a Madonna en película biográfica de la artista

Durante una reciente entrevista con la revista W Magazine, Julia confirmó que la biopic de Madonna sigue en marcha y que ella será la encargada de interpretar a la “reina del pop”.

“No puedo decir mucho al respecto, pero sí, es un trabajo en progreso”, aseguró la actriz de 31 años a la publicación.

Garner también se sinceró sobre sus canciones favoritas de Madonna, dejando claro que es una gran fan de la artista de 67 años.

“Me encantan tantas. Amo básicamente todo de Madonna. Creo que ‘Borderline’ es probablemente mi favorita. También amo ‘Papa Don’t Preach’, amo ‘Burning Up’, amo Confessions on a Dance Floor. Crecí con ese álbum. Obviamente ‘Vogue’ y ‘Ray of Light’”, señaló.

¿Cómo fue la audición de Julia Garner para la biopic de Madonna?

Durante una conversación en el podcast SmartLess, Garner ya había hablado de su papel como Madonna, y aseguró que la audición fue bastante rigurosa, pues además de cantar, tuvo que demostrar que sabía moverse bien con la música, pues la “reina del pop” es una bailarina profesional.

“Básicamente tenía que convencerla de que podía bailar y cantar. Ensayé pensando: ‘¿Qué haría Madonna?’ Y la respuesta fue: convencerte de que merece estar en esa sala. Así que me adueñé del momento y fue como: ‘Puedes aceptarlo o dejarlo, pero si me dejas ir, eso ya es tu decisión’”, relató.

Madonna debió quedar muy impresionada con su talento, pues ella misma fue quien eligió a Julia para interpretarla en la pantalla grande, mientras tanto, la actriz asegura estar preparada para dar lo mejor de sí: “Con Madonna no hay medias tintas. O lo das todo, o no estás en la conversación”.

