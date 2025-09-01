Kaia Gerber y Lewis Pullman confirman su relación en el Venice Film Festival 2025

Luego de terminar su relación de tres años con el nominado al Oscar, Austin Butler, la modelo de 23 años, Kaia Gerber comenzó una relación con el también actor de 32, Lewis Pullman, la pareja hizo oficial su relación durante el Festival de Cine de Venecia.

Aunque Kaia y Lewis ya habían sido captados en varias salidas, fue en el Festival de Cine de Venecia donde decidieron hacer su debut oficial como pareja.

Kaia Gerber y Lewis Pullman hace su relación oficial en el Festival de Cine de Venecia

La hija de Cindy Crawford, asistió al festival de cine para acompañar a su novio Lewis Pullman durante la presentación de su nueva película, The Testament of Ann Lee, de la cineasta noruega Mona Fastvold.

La alfombra roja fue el escenario perfecto para que Kaia y Lewis hicieran su debut como pareja oficial frente a los ojos de todo el mundo pero, ¿cómo comenzó su historia de amor?

Historia de amor de Kaia Gerber y Lewis Pullman

De acuerdo con el medio Us Weekly, Kai y Lewis se conocieron gracias a varios amigos en común, y su relación comenzó a finales del año pasado, luego de que Kaia terminara su relación con Austin Butler.

“A principios de diciembre, Kaia y Lewis comenzaron a salir seriamente y fueron vistos por todo L.A., pero principalmente en el lado este”, añade la fuente. “Kaia se aseguraba de llevar un sombrero para intentar pasar desapercibida, pero estaban en sus restaurantes, bares y clubes favoritos, tomados de la mano y mostrando afecto en público. Simplemente frecuentaban multitudes que realmente no los conocían”.

Kia Gerber y Lewis Pullman confirman su relación en el Festival de Cine de Venecia Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

De acuerdo con la misma fuente, Kaia y Lewis se conocen hace mucho tiempo, ya que ambos crecieron en Los Ángeles y provienen de padres famosos.

“Se mueven en el mismo círculo y tienen grupos de amigos similares, y así fue como se conocieron, su relación es muy natural y relajada. A Kaia le gusta que esta relación se sienta sin presión y que Lewis sea un chico muy discreto”.

Se dice que Kaia no siente la presión de estar en una relación de alto perfil como en sus relaciones pasadas con Jacob Elordi y Austin Butler.

“Tienen mucha química y una relación muy relajada. Ella está realmente feliz y siente que puede ser ella misma”, dice el informante. “No hay presión para ser una pareja famosa como lo hubo en sus relaciones pasadas”.

¿Quién es Lewis Pullman, el novio de Kaia Gerber?

Lewis James Pullman nació el 29 de enero de 1993 en Los Ángeles, California, es un actor estadounidense, hijo del reconocido actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz.

Lewis hizo su gran debut en la pantalla grande en 2017, con el wéstern The Ballad of Lefty Brown, en el que participó junto a su padre. Ese mismo año trabajó también en la película independiente Lean on Pete y en la miniserie “La batalla de los sexos.

Poco después, su papel en Malos tiempos en El Royale colocó su rostro en el mapa. Desde entonces lo hemos visto en otros títulos como la serie Cocina con química y en las taquilleras Top Gun: Maverick y Thunderbolts.

