Suscríbete
Entretenimiento

Kate Hudson se reinventa y nos regala la mejor actuación de su carrera

A más de dos décadas de haber conquistado Hollywood con su encanto natural y su sonrisa luminosa, la actriz nos sorprende con su talento.

October 24, 2025 • 
Karen Luna
Academy Museum 5th Annual Gala in Partnership with Rolex

Kate Hudson se reinventa y nos regala la mejor actuación de su carrera

Getty Images

Kate Hudson ha sorprendido al mundo del cine con una interpretación que marca un antes y un después en su trayectoria. Conocida por sus papeles luminosos en comedias románticas como Cómo perder a un chico en 10 días, la actriz abraza un papel mucho más profundo, lleno de matices y vulnerabilidad. En su nuevo proyecto, Hudson demuestra que no teme arriesgar, y que detrás de su sonrisa icónica hay una actriz dispuesta a explorar su lado más crudo y emocional.

Lo más impactante de esta nueva etapa es cómo logra conectar con el público desde un lugar de honestidad absoluta. Kate Hudson no interpreta, sino que vive el personaje; cada gesto, cada silencio, tiene un peso emocional que revela una madurez artística impresionante.

En esta edición de Vanidades también encontrarás:

  • El lujo de Baja California.
  • Los riesgos de la inteligencia artificial en la salud mental de tus hijos.
  • Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 19 años.

Ya disponible en Magzter o en tu tienda de distribución más cercana.⁠

Kate Hudson Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Por qué la princesa Ana no fue a la Universidad
Realeza
La princesa Ana expresa su preocupación sobre el futuro del príncipe Andrés luego del escándalo
October 24, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Dejará Royal Lodge El príncipe Andrés podría abandonar su hogar por orden de Carlos .png
Realeza
¿Dejará Royal Lodge? El príncipe Andrés podría abandonar su hogar por orden de Carlos
October 24, 2025
 · 
Lily Carmona
Letizia Ortiz
Realeza
La reina Letizia lleva el vestido negro con transparencias más elegante para el invierno
October 24, 2025
 · 
Karen Luna
Uñas cortas, naturales y minimalistas
Belleza
Uñas cortas, naturales y minimalistas: 5 estilos que son perfectos para el otoño e invierno
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez