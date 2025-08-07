Suscríbete
Katty Perry reaparece tras los rumores de su romance con Justin Trudeau

Katy Perry regresa a las redes sociales después de haber desatado rumores de romance con Justin Trudeau, para mostrar el talento como cantante de su hija Daisy.

August 07, 2025 • 
Melisa Velázquez
Katy Perry está viviendo un verano muy agitado, entre escenarios, rumores de nuevos romances y divertidas actividades con su pequeña hija, Daisy Dove, parece que la cantante no tiene tiempo para llorar por la separación de Orlando Bloom.

La cantante compartió una serie de fotos en Instagram que ha dejado sorprendidos a sus fans por una hermosa razón.

Katy Perry ha estado de gira por varias ciudades de Canadá con su The Lifetimes Tour, donde además tuvo algunas citas con el ex ministro canadiense, Justin Trudeau, quien también estuvo presente en uno de sus conciertos.

Pero la más reciente publicación de la cantante en su perfil oficial de Instagram, causó sensación entre sus fans, Katy publicó una serie de fotos con la leyenda: “Seguimos de tour”. Entre las imágenes, se veía a Katy disfrutando de un día en bicicleta, luego algunas fotos de sus conciertos, otras de backstage de los escenarios, y las más lindas junto a la hija que comparte con Orlando Bloom.

Estas fueron las que más fascinaron a sus fans, pues parece que la pequeña Daisy Dove podría seguir los pasos de su madre en la industria del entretenimiento, la niña ofrece un show de títeres mientras se le escucha cantando, un momento tierno y lleno de talento.

¿La hija de Katy Perry seguirá sus pasos?

No se sabe si la hija de la cantante de 40 años seguirá sus pasos en la música o en la actuación como su padre, pero sin duda es una niña que pudo haber heredado el talento por partida doble.

Mientras tanto, los fans podrán disfrutar de sus lindas ocurrencias gracias a las publicaciones de sus padres en sus respectivas redes, pues es evidente que es una niña muy despierta y curiosa que se deja sorprender por la belleza de la vida, ya sea disfrutando del mar junto a su mamá o los fuegos artificiales tras una ventana, como lo muestra Katy en las fotos que compartió.

Melisa Velázquez
