La actriz mexicana que conquistó a Elvis Presley y la razón por la que él deseaba parecerse a ella

Además de ser conocido como el “Rey del Rock”, Elvis Presley también se consolidó como uno de los actores más populares de Hollywood, y fue precisamente en la industria del cine donde conoció una mexicana que lo dejó cautivado.

Se trata de Dolores del Río, una actriz mexicana que conquistó Hollywood con su belleza, talento y encanto, y que compartió pantalla con Elvis en 1960 en la película ‘Estrella de Fuego’.

¿Por qué Elvis Presley se quería parecer a Dolores del Río?

La carrera de Dolores en Hollywood comenzó en 1925 cuando protagonizó la película Joanna, le siguieron otros éxitos como Price Glory? de 1926 y Ramona de 1928, la primera cinta estadounidense con efectos de sonido, siendo reconocida a nivel internacional.

Para 1960, Dolores ya era una actriz consolidada, y se había ganado el respeto y admiración de Elvis, quien no dudó en trabajar con ella en la película ‘Estrella de Fuego’, donde interpretaría a la madre del cantante.

Se dice que Elvis Presley llegó con un ramo de flores y le dijo: “Señora, yo sé perfectamente quién es usted. Es un honor trabajar con una de las leyendas más grandes y respetadas del Hollywood clásico. Como usted va a ser mi madre en la película, quiero pedirle permiso para que mi oftalmólogo me haga unos lentes de contacto que imiten el color de sus ojos”.

Elvis tenía los ojos azules y Dolores de color marrón, así qeu este gesto del “Rey del Rock”, cautivaron a la actriz, y desde entonces comenzaron una entrañable amistad.

¿Quién fue Dolores del Río?

Dolores Asúnsolo y López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río, nació en 1904 en Durango, y además de su fama como actriz, es recordada por ser la sobrina de Francisco I. Madero.

Fue una de las primeras estrellas latinas en conquistar Hollywood y conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Mantuvo un romance con el famoso director de cine, Orson Wells, fue juez en el Festival de Cine de Cannes y en México fue una de las fundadoras del Festival Internacional de Cine y trabajó para la ANDA.

