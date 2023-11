La caída: de qué trata la película por la que Karla Souza ganó el Premio Emmy a la mejor actuación femenina

Esta semana Karla Souza recibió un Premio Emmy a la mejor actuación femenina por su papel protagónico en la película La Caída, la cual retrata una historia de abuso sexual en el deporte mexicano y que, desafortunadamente, está inspirada en hechos reales.

La entrega de los Premios Emmy se realizó la noche del pasado 20 de noviembre en Nueva York, y durante la alfombra roja de este evento, la actriz de 37 años de edad reveleba con un vestido metálico, y diseño fruncido, que está embarazada, presumiendo su baby bump, mientras ella desfilaba feliz, radiante y sonriente en la alfombra.

¿De qué trata la película La caída, de Karla Souza?

Antes de entrar en materia, debes saber que esta cinta resulta bastante especial para Souza, ya que no solo actuó en ella en el principaje personal, sino que además, también la produjo.

En cuanto al filme, este relata la historia de Mariel, una veterana clavadista mexicana que se está preparando arduamente, junto con su entrenador, para participar con el equipo, en los que probablemente serían sus últimos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando su entrenador le impone a Nadia, una compañera clavadista mucho más joven que ella. No obstante, en el camino, Mariel deberá tomar una difícil decisión de si denunciar o no a su propio entrenador, ya que éste es acusado por abuso sexual hacia su compañera. No obstante, este hecho desencadenó en la misma Mariel, que recordara sus peores temores del pasado, los cuales se verán reflejados en su compañera.

La caída, inspirada en hechos reales

También es de llamar la atención que para esta película, Karla Souza utilizó de inspiración una historia de abuso que se dió realmente en el mundo del deporte mexicano y que fue denunciada desde los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000.

Karla Souza produjo y protagonizó La caída

En ese entonces, la ex nadadora Azul Almazán denunció a su entrenador, Francisco Rueda, por haberla acosado cuando ella era menor de edad, sin embargo, las quejas y denuncias de su parte fueron silenciadas, mientras que las autoridades deportivas encubrieron al entrenador durante mucho tiempo, obligándola a ella a callar.

Así pasaron los años pero finalmente en el año 2018, Azul se animó a hablar del caso de manera pública y expuso que fue víctima de discriminación, amenazas e insultos.

Mientras que la actriz de Nosotros Los Nobles, mencionó que a raíz del estreno de este filme ha llegado a recibir amenazas de parte de altos mandos de las autoridades deportivas, aunque también recibió el Premio Emmy a mejor película.