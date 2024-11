La complejidad de la fama, el dolor, las relaciones parasociales. Este es el antes y después de Liam Payne

La trágica y sorpresiva muerte de Liam Payne ha dejado una profunda conmoción a nivel mundial. El exintegrante de One Direction falleció el mes pasado en Buenos Aires, a los 31 años, luego de caer desde un balcón. Este suceso ha sido un golpe inesperado, considerando la juventud y la popularidad de Payne, quien era muy querido por sus seguidores, muchos de los cuales están realizando vigilias mientras su funeral se lleva a cabo en estos días.

One Direction vendió más de 70 millones de discos y obtuvo múltiples premios, incluyendo siete Brit Awards. Su ascenso a la fama los posicionó como uno de los fenómenos musicales más grandes de la historia, un logro alcanzado por cinco jóvenes que, por casualidad, fueron reunidos en un programa de televisión. Sin embargo, la fama también tuvo un lado oscuro: algunos miembros de la banda, como Payne, comentaron en entrevistas que la atención constante y la invasión a su privacidad generaron una presión difícil de soportar. “Recuerdo cuando había 10,000 personas fuera de nuestro hotel”, relató Payne en una ocasión. “No podíamos ir a ningún lado. Solo era concierto-hotel, concierto-hotel.”

Liam: el antes y el después

Este nivel de exposición intensificó las relaciones parasociales que muchos fans desarrollaron con los integrantes de One Direction. Las relaciones parasociales, que surgen cuando las personas sienten que tienen una conexión con una figura pública a pesar de no interactuar directamente con ella, no son necesariamente negativas, según explica la consejera Georgina Sturmer.

One Direction fue una boy band británicoirlandesa formada en 2010 en Londres, con motivo del programa The X Factor. Archivo

Aunque la cultura fan ha existido por décadas, One Direction vivió su apogeo en la era de las redes sociales, lo que permitió una mayor cercanía con los ídolos. Esta accesibilidad, sin embargo, trajo consigo un escrutinio constante que llevó a algunos miembros de la banda a sentirse incómodos, ya que cada aspecto de sus vidas estaba al alcance de los seguidores.

Payne: el último adiós

Tras el fallecimiento de Payne, las redes sociales se inundaron de mensajes de duelo, un fenómeno que puede parecer extraño para quienes no comparten una relación parasocial, pero que resulta completamente comprensible para aquellos que ven a las celebridades como una parte esencial de sus vidas emocionales. Según Maria Bailey, fundadora de Grief Specialists, “El duelo por una celebridad es tan válido como el duelo por cualquier otra persona importante en nuestras vidas. A veces, estos artistas nos ofrecen consuelo, inspiración o una vía de escape durante tiempos difíciles.”

El duelo no solo está vinculado a la persona que se pierde, sino también a lo que representaba en la vida de quienes lo siguen. Ver cómo otros lamentan la misma pérdida puede proporcionar consuelo y permitir que las personas procesen sus emociones dentro de un contexto colectivo. “El duelo compartido tiene el poder de amplificar nuestras emociones”, agrega Bailey, “y valida la profundidad de lo que sentimos por alguien a quien solo conocemos a través de sus apariciones públicas.”

La familia de Liam hizo todo lo posible para brindarle la despedida que se merecía (Harry Styles). Getty Images

One Direction se reúne para despedir a Liam Payne

One Direction se reunió este miércoles para despedir a Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre a los 31 años. Aunque los miembros de la banda no se habían visto juntos desde su separación en 2016, esta vez fue para un momento triste, no para hacer música, sino para rendir homenaje a su amigo. El funeral de Liam se celebró en una ceremonia íntima en Buckinghamshire, al noroeste de Londres, más de un mes después de su muerte en Buenos Aires.

El servicio se llevó a cabo en la iglesia de St. Mary, en Amersham, decorada con farolillos, velas y rosas blancas. Entre los asistentes más cercanos a Liam estaban los miembros de One Direction: Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles. También estuvo su novia Kate Cassidy, quien llegó acompañada de Damian Hurley, hijo de la actriz Elizabeth Hurley.