La inesperada petición de Foreigner: ¡quieren tocar en la boda de Taylor Swift!

Taylor Swift no solo está acaparando los titulares actuales por el éxito de su gira y récords musicales, o el esperado nuevo lanzamiento de su más reciente álbum musical “The Life of a Showgirl”, el cual saldrá el próximo 3 de octubre. Ahora el interés mundial está puesto en la futura boda, ¡pues Taylor Swift se va a casar!

Hace unos días la cantante hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales de su compromiso con su novio, el jugador de la NFL, Travis Kelce. En medio del furor que esta noticia causó alrededor del mundo, la banda Foreigner se unió a la felicidad de la enamorada pareja, haciendo la petición oficial de participar en el enlace matrimonial como banda de bodas.

¿Qué dijo Foreigner sobre la boda de Taylor Swift?

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, la legendaria banda de los 80 decidió lanzar de forma oficial una curiosa petición. En el post se puede leer la solicitud de la banda, expresando su deseo de convertirse en la banda de bodas en la tan esperada boda de Taylor y Travis.

Bajo el argumento de que, en su experiencia musical, ellos han aprendido lo que el amor es, haciendo una clara referencia a su éxito mundial “I Want to Know What Love Is”, y luego de ver que la cantante y el jugador ya lo habían descubierto también al comprometerse, ellos eran la banda indicada para acompañarlos en un día tan importante como ese.

“Queridos Taylor Swift y Travis Kelce, nosotros sabemos lo que es el amor. Pasamos 40 años descubriéndolo… ya ahora ustedes también. Por favor, acepten esto como nuestra oferta formal para ser su banda de bodas. Los mejores deseos, Foreigner”, anunciaba la petición.

La mezcla perfecta: rock clásico y pop romántico

Que una banda icónica de los 80 quiera compartir escenario con una de las estrellas pop más influyentes del momento refleja la magia de la música al unir generaciones. En la publicación de la banda se pueden encontrar comentarios de muchos de sus fans apoyando la iniciativa, e incluso han salido swifties que en su momento fueron fanáticas de Foreigner a compartir lo especial que sería ver a su cantante y grupo favoritos interactuando en un momento tan especial como lo es una boda. Así, mientras la agrupación representa la nostalgia de los himnos románticos, Taylor simboliza la narrativa de que el amor real existe y que “The One” llega cuando es el momento correcto.

Taylor Swift y Travis Kelce Getty Images

A pesar de que hasta este momento ni Taylor Swift ni Travis Kelce, quien recientemente compartió con el público los secretos que hubo detrás de su propuesta a Tay, han respondido de forma oficial, la petición, de concretarse, sería un espectáculo muy interesante de ver y que estamos rogando que suceda.