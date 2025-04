La intradependencia: Marcela Cuevas comparte una metodología transformadora para sanar relaciones

Marcela Cuevas, psicoterapeuta, conferencista y escritora, presenta Intradependencia, una metodología para sanar relaciones. En su nuevo libro, ofrece una herramienta única basada en el autoconocimiento y la autonomía emocional. Con su enfoque humanizado y su vasto recorrido personal y profesional, presenta una propuesta que trasciende las barreras tradicionales de la psicoterapia. Su invitación es clara: sanar las relaciones desde dentro, logrando una conexión auténtica con uno mismo y con los demás.

En una conversación exclusiva, la autora revela las claves de esta metodología que busca liberar a las personas de patrones emocionales dañinos, transformando la dependencia en un camino hacia la autonomía y el amor propio. A continuación, compartimos sus respuestas sobre su experiencia y la poderosa metodología INTRA.

1. ¿Cómo definirías la intradependencia y cómo se diferencia de la dependencia emocional? La intradependencia es un estado de conexión profunda con uno mismo, que permite vivir en armonía con los demás desde un lugar de autenticidad y autonomía. A diferencia de la dependencia emocional, que implica buscar validación o satisfacción en el otro, la intradependencia se basa en el autoconocimiento y el amor propio. Cuando somos intradependientes, establecemos relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo y la igualdad, sin perder nuestra identidad ni depender emocionalmente de otros.

2. ¿Cómo surgió la idea de crear una metodología como INTRA? La idea surgió de mi propia experiencia. Yo misma pasé por procesos de dependencia emocional que me llevaron a investigar, explorar y plantear una propuesta de cómo, por mí misma, podría buscar sanar. Fue un proceso de interdependencia personal, sin depender de nadie más para lograrlo. Durante años, acumulé herramientas que me ayudaron a cambiar mi vida, encontrar un equilibrio emocional y descubrir una relación más saludable conmigo misma. Decidí estructurarlas en una metodología que pudiera ser accesible para quienes estaban pasando por lo mismo. INTRA es una forma de enseñar a las personas a transformar su vida desde adentro hacia afuera, comenzando por la relación consigo mismas. Pero es importante destacar que INTRA no es solo el resultado de lo que yo creo o lo que yo experimenté. Está fundamentada en estudios y teorías psicoanalíticas. Todo lo que se propone en esta metodología está respaldado por conocimientos formales y los estudios que he realizado a lo largo de mi carrera. Esto le da una base sólida y científica que complementa mi experiencia personal.

3. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar al escribir sobre tu experiencia personal?Curiosamente, no fue difícil. Es un tema que tengo muy trabajado y digerido. Para mí, lo más importante no era contar mi historia por contarla, sino compartir cómo encontré alivio y realización en mi vida. Más allá de la teoría, quería hablar desde un lugar humano. Mostrar cómo construir una relación profunda conmigo misma cambió mi manera de estar en el mundo. Esa fue mi intención.

4. ¿En qué momento supiste que querías compartir esta metodología en forma de libro? La verdad, no lo vi venir. Nunca me imaginé como escritora. Siempre he sido muy curiosa y he tenido esta búsqueda constante por entender cómo vivir mejor, cómo dejar de sufrir y empezar a vivir en vez de sobrevivir. Un día, simplemente me senté a escribir. No sé ni cómo pasó. Empecé a unir los puntos, a ordenar ideas que ya venía reflexionando desde hace años, muchas de ellas están incluso en mi TED Talk. Fue algo muy natural. Me di cuenta de que había mucho valor en lo que estaba estructurando y pedí ayuda para darle forma. Así nació este libro.

5. ¿Cómo fue el proceso emocional de convertir tu historia en una herramienta para otros? Desde el inicio, no quise hablar desde la solemnidad de “la especialista que viene a dar cátedra”, sino como una humana hablando con otros humanos. Me di cuenta de que, cuando se trata de dependencia emocional, nadie se salva. Todos compartimos ese mismo sufrimiento de buscar afuera lo que sólo podemos encontrar adentro. Lo más personal es también lo más universal. Combinar mi experiencia con todas las herramientas que he aprendido —más allá de mis estudios formales, con cursos, especializaciones, todo lo que he explorado— me permitió construir esta herramienta. Estoy segura de que llegará a quienes tenga que llegar.

6. ¿Cuál de los pasos de la metodología INTRA crees que es el más desafiante para la mayoría de las personas? Sin duda, el primero: la individualidad. Hablo de esta capacidad para ser autónomo emocionalmente, de voltearse a ver con honestidad. Para alguien con dependencia emocional, esto es sumamente amenazante. Es un proceso del que se huye toda la vida. Por eso, el primer paso y la introducción misma del libro son profundamente retadores. Muchas personas me han dicho que han tenido que hacer pausas, dejar pasar algunos días para poder seguir leyendo. Es un contenido profundo, y toca fibras importantes.

7. ¿Podrías contarnos un ejemplo concreto de cómo aplicar la resignificación en la vida cotidiana? La resignificación es clave, pero también desafiante. Es cuestionar todas esas creencias que llevas cargando desde la infancia, impuestas por tu entorno, tu cultura. Son ideas que han definido cómo te ves, cómo te tratas, cómo eliges. A través de la autoobservación, el autocuidado y la autoconciencia —hábitos que vas desarrollando con el método INTRA— puedes empezar a revisar esas creencias. Por ejemplo, si creciste creyendo que “tienes que ser útil para que te quieran”, podrás identificar cómo eso te lleva a relaciones donde te olvidas de ti. Cuestionarlo te permite hacer espacio para nuevas formas de vivirte.

8. ¿Cómo se ve, en la práctica, una vida vivida desde la intradependencia? Tendrían que experimentarlo. Pero puedo decirte que se siente. Es vivir desde el sentir, no desde el deber ser. Ya no eliges relaciones desde la carencia o la necesidad. Dejas de idealizar y empiezas a experimentar el amor desde un lugar más sano: das porque quieres, no porque esperas algo a cambio. Tienes claridad, tomas decisiones que te incluyen sin pasar por encima de nadie. Consumes lo que te nutre —personas, ideas, contenido— y te relacionas con la vida desde la abundancia. Porque sabes quién eres, lo que quieres y hacia dónde vas.

9. ¿Qué le dirías a alguien que siente que ya lo intentó todo, pero no logra sanar? Le diría: no estás rota. No hay nada mal contigo. Simplemente, no has encontrado aún el camino adecuado para ti. Este libro no es una fórmula mágica, pero sí una invitación muy profunda a encontrarte contigo, a descubrir que la respuesta no está afuera, sino en tu propia relación contigo misma. Y eso puede cambiarlo todo.

10. ¿A qué tipo de lector crees que este libro puede transformar más profundamente? A quienes están cansados de repetirse los mismos patrones en sus relaciones, a los que sienten que siempre están buscando afuera una validación que nunca llega. A quienes han tocado fondo emocionalmente y están dispuestos a mirarse con honestidad. Este libro es para quienes quieren vivir con más ligereza, con más verdad, con más autonomía. Personas que me han escrito diciendo que tuvieron que parar, llorar, respirar, y luego seguir leyendo. Que han empezado a tomar decisiones diferentes, a poner límites por primera vez, a sentirse más libres. Es muy emocionante ver cómo este trabajo empieza a resonar y a transformar.

Marcela Cuevas no ve Intradependencia solo como un libro, sino como el comienzo de un movimiento. Su visión se extiende más allá de las páginas, hacia una comunidad que fomente una humanidad más sana, con un enfoque en el desarrollo emocional desde la niñez. Con el lanzamiento de un curso complementario y la creación de herramientas prácticas, como manuales sobre relaciones y superación de rupturas, Marcela planea seguir ofreciendo a las personas los recursos necesarios para sanar y vivir con más autonomía emocional. Este es solo el inicio de una propuesta que tiene mucho más por ofrecer.

