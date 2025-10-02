La polémica razón por la que Nicole Kidman tendrá que pagar 11 millones de dólares a Keith Urban por su divorcio

La polémica en torno al divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban continúa, pues tras presentarse la demanda de divorcio, los expertos han señalado que la actriz podría pagarle cerca de 11 millones de dólares al músico, por una cláusula en su acuerdo prenupcial.

La pareja contrajo matrimonio en 2006, y para garantizar su estabilidad, se estipuló que Keith tenía que mantenerse sobrio de drogas y alcohol durante su matrimonio, un hecho que ha conseguido, ¿pero de qué se trata realmente?

¿Por qué Nicole Kidman tendrá que pagar 11 millones de dólares a Keith Urban?

De acuerdo con varios medios internacionales, Nicole y Keith incluyeron una cláusula en su acuerdo prenupcial que estipulaba que el músico recibiría 600 mil dólares de la actriz por cada año de matrimonio en el que permaneciera sobrio.

Es por eso que se dice que Urban podría recibir una suma aproximada de 11 millones de dólares tras su divorcio, gracias a esa cláusula, pues se dice que no ha consumido drogas desde que ingresó a rehabilitación en 2006.

¿Keith Urban dejó a Nicole Kidman por una mujer más joven? Getty Images

Así fue como Nicole Kidman ayudó a Keith Urban a dejar las adicciones

Antes de conocer a Nicole, Keith había comenzado a tener problemas con las adicciones, y a pesar de eso, la actriz decidió casarse con él y ayudarlo a rehabilitarse, y cuatro meses después de su boda en 2006, el cantante ingresó a un centro de rehabilitación.

Durante una entrevista con Oprah Winfrey en 2010, Urban contó cómo fue que Nicole le ayudó a salir de la oscuridad para comenzar una nueva vida.

“Ese fue el momento en el que realmente debería haberme dejado”, reconoció. “Doy gracias de que no lo hiciera, de que decidiera intervenir, fui muy afortunado”.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Urban también confesó que fue gracias a Nicole que está vivo.

“Cuando conocí a Nicole no estaba en ningún programa de recuperación, no iba a Alcohólicos Anónimos, no tenía un padrino, no tenía nada. Conocer a Nic, enamorarme de ella y empezar una relación se convirtió, me doy cuenta ahora con perspectiva, en mi sobriedad. Fue la forma en la que logré mantenerme firme”, se sinceró.

En 2024, cuando Nicole fue reconocida con el premio AFI por su trayectoria artística, Keith le dedicó un emotivo discurso.

“Cuatro meses después de casarnos, estuve tres meses en rehabilitación sin saber qué iba a ser de nosotros. Nic resistió todas las voces negativas , incluso, seguro, algunas que tenía en su interior, y eligió el amor. Y aquí estamos esta noche, 18 años después. Su capacidad para amar es como la de nadie que haya conocido”.

Desafortunadamente el amor no bastó para que su relación continuara y finalmente han decidido separarse un año después de aquel momento.

