Nicole Kidman rompe el silencio: su primera salida tras el divorcio de Keith Urban

Nicole Kidman pasa por uno de los momentos más complicados de su vida, la oscarizada actriz se encuentra en un meditativo proceso de divorcio con su esposo Keith Urban, con quien llevaba poco más de 19 años de matrimonio.

De acuerdo con informes de varios medios, Nicole habría estado luchando por su matrimonio desde hace tiempo, evitando lo que hoy parece inminente, pues se dice que el músico australiano no tiene intenciones de regresar.

Nicole Kidman se deja ver por primera vez tras la demanda de divorcio

El pasado 30 de septiembre, Nicole presentó los papeles de divorcio para hacer de manera oficial su separación de Urban; sin embargo, hasta el momento ni la actriz ni el cantante de música country, han hecho declaraciones al respecto.

Por otra parte, el medio Daily Mail ha compartido imágenes de la actriz, en lo que podría ser su primera salida desde que se diera a conocer su separación. Nicole se ha dejado ver paseando junto a su hermana Antonia, quien “ha sido un gran pilar” para la actriz en medio de la polémica.

Las hermanas vestían ropa deportiva mientras caminaban y Nicole conversaba de manera intensa: “A veces, gesticulaba expresivamente”, informaba una fuente al medio. “En otras ocasiones, unía el brazo a su hermana y se ponía las manos sobre el corazón”, decía sobre la actriz.

Aunque no se han revelado detalles sobre los motivos detrás del divorcio, sí se ha establecido que fue Keith quien decidió separarse de Nicole, y el círculo cercano a la actriz, asegura que podría deberse a que el músico ya se encuentra saliendo con otra mujer.

¿Cómo va el proceso de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban?

De acuerdo con el medio Page Six, Nicole ha solicitado la custodia de sus hijas, Sunday Rose y Faith, por 306 días al año, además de solicitar que vivan con ella, por lo que Keith solo podrá pasar tiempo con sus hijas 59 días al año.

Los detalles del acuerdo de la demanda de divorcio siguen saliendo a la luz, pues también se estipula que ninguna de las dos partes recibirá pensión alimenticia.

