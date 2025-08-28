Las mujeres ya no lloran World Tour: 10 cosas que no sabías del show de Shakira

1. ¿Qué es lo más retador del tour de Shakira?

Viajar y cambiar de ciudades, llevar todo el equipo de producción de una ciudad a otra, instalarnos y estar listos en 48 horas para que el show se lleve a cabo. Hacer una producción que sea capaz de viajar por todo el mundo, y que pueda adaptarse a los distintos escenarios, a la medida, es todo un reto.

2. ¿Cuánto mide la loba inflable del show de Shakira?

Fue hecha en los Países Bajos, es un inflable de 15 metros de altura que se infla en tan solo 15 segundos. Cuando termine el tour la regresaremos con el proveedor, para reciclar el plástico. El tema de sustentabilidad se toma mucho en cuenta en el show.

La gira ha sido un fenómeno global, Shakira rompio record con más de 50 conciertos agotados, con asistencia superior a 2.5 millones de personas solo en América. Cortesía: Leonardo Ferraz

3. ¿Cuánto tiempo antes se planeó este show?

Requirió un año de preparación. Somos muy afortunados de trabajar con Shakira, es una artista que se involucra mucho y muy creativa con ella, porque Shakira es una artista que se involucra muchísimo y es muy creativa”. Para aterrizar lo que Shakira tenía en mente para su show, Yellow Studio, que ha trabajado con Jennifer Lopez, Billie Eilish, Miley Cirus y muchos otros grandes artistas, empezó por escuchar el disco completo y poner total atención a todas las canciones, a la letra, para ir captando el storytelling, lo que Shakira quiere transmitir con sus canciones. Después, le llevaron a Shakira a Miami, donde radica, los primeros bocetos en maquetas y les dio sus ideas, y así se logra entre todos bajar lo que trae en la cabeza.

4. ¿Cuál es el tema del show de Shakira?

“Es un show que celebra el empoderamiento femenino, la resiliencia y el renacer, y Shakira ha inspirado a su audiencia con este show”. La enorme loba que aparece en el escenario, casi al final de los conciertos, es un ejemplo de cómo Shakira ha abrazado este símbolo de ferocidad y empoderamiento femenino.

En apenas dos horas en preventa, vendió 950,000 entradas en 18 estadios de América Latina estableciendo un nuevo récord para una artista femenina en la región. Cortesía: Leonardo Ferraz

5. ¿Cuánta gente trabaja en el escenario del show?

“Hacer que tanta magia sea posible requiere a los mejores técnicos e ingenieros, un equipo de casi 150 personas que montan, desmontan y manejan con controles y con gran tecnología, todo un equipo de producción bien planeado”.

6. Técnicamente hablando, ¿cuáles son las proezas de este show?

“Todo son luces led, que se manejan con controles. Los elevadores, por ejemplo, que ayudan a darle a Shakira movimiento en el escenario, o la gran pasarela para que ella vaya y regrese en medio de sus fanáticos, conllevan retos importantes. Y la pantalla gigantesca, que está construida en monolitos, es simplemente espectacular”.

7. ¿México está preparado para este tipo de producciones?

“Sí, los técnicos mexicanos son fantásticos, la gente es de primera, muy profesional. Nos topamos con gente con mucha experiencia en el Foro GNP y los demás escenarios, como en Guadalajara y las otras ciudades que incluyen el tour. Pero lo mejor, y que nos ayudó mucho, es que en México todo mundo habla inglés. De repente, en otros países se nos complica un poco la producción por el idioma, pero en México, la gente habla perfecto inglés”.

Fue la primera artista femenina en realizar siete shows consecutivos agotados en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en Ciudad de México. Cortesía: Nicolas Gerard

8. ¿Cuántos días se necesitaron para montar el show?

Llegamos al menos 10 días antes, para hacer ensayos y planear. Pero el montaje, en sí, toma de 24 a 36 horas.

9. ¿A qué hora ensayan y les da tiempo de conocer la donde se realiza el show?

“En un recinto abierto, al aire libre, se tiene que ensayar en la noche, para probar las luces y el sonido. Así que cuando nos toca un recinto así, aprovechamos las mañanas para ir a conocer la ciudad que visitamos. Por ejemplo, la última vez que estuvimos con el show de Shakira, en marzo, pudimos visitar Tenochtitlán.”

10. ¿Cuál es otro de los elementos visuales más icónicos de este show?

El vestido cubierto con piedras imitación de diamantes, en una de las canciones de Shakira, cuando canta sobre un reluciente montículo de piedras preciosas, enmarcado por potentes imágenes en las pantallas gigantes. Tiene un secreto: aunque parece hecho de una sola pieza, en realidad son dos, el vestido tal cual y una montaña de piedras que dan la impresión de que Shakira está parada encima de ellas.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido un éxito rotundo: con sold-outs, récords de venta y una recaudación millonaria, marcó un impacto económico, cultural y emocional en toda América Latina y el mundo. Cortesía: Leonardo Ferraz

Yellow Studio, fundado en 2006 en Nueva York, por Julio Himede, es el estudio de diseño multi-plataforma detrás de la gran producción de shows como el de Shakira, y otros shows musicales como la 67 entrega de Grammys o el show televisado del aniversario 45 de las diseñadora de moda Elie Saab, que fue un espectáculo de pasarela en el que hubo un concierto de celebridades como Celine Dion, Jennifer Lopez y Camila Cabello.