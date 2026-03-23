Laura Pausini en exclusiva: su vida como mamá y su gira mundial Yo Canto World Tour

La nueva edición de abril de Vanidades ya está aquí y tiene como protagonista a Laura Pausini. Con una imagen elegante, fresca y muy fiel a su esencia, la intérprete italiana posa mostrando una versión más madura y segura de sí misma.

En esta entrevista, Laura se sincera sobre la maternidad, uno de los aspectos más importantes de su vida, Sus retos, aprendizajes y momentos más reales como mamá, dejando claro que su prioridad es mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.

La música sigue siendo su motor

Por supuesto, no se puede hablar de Laura Pausini sin mencionar su música. En esta nueva etapa, la cantante se prepara para un proyecto que promete emocionar a sus fans alrededor del mundo: el Yo Canto World Tour.

Esta gira la llevará durante los próximos dos años a distintos países, reafirmando su conexión con el público sigue más fuerte que nunca. Además, llega acompañada de su nuevo álbum en español, Yo Canto 2, un proyecto que representa su evolución musical.

En esta edición también encontrarás:



La princesa Mette-Marit, envuelta en el caso Epstein.

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