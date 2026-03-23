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Laura Pausini en exclusiva: su vida como mamá y su gira mundial Yo Canto World Tour

La nueva portada de abril de Vanidades nos muestra un lado que nadie conocía de Laura Pausini.

Marzo 23, 2026 • 
Karen Luna
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Laura Pausini en exclusiva: su vida como mamá y su gira mundial Yo Canto World Tour

Olga Laris

La nueva edición de abril de Vanidades ya está aquí y tiene como protagonista a Laura Pausini. Con una imagen elegante, fresca y muy fiel a su esencia, la intérprete italiana posa mostrando una versión más madura y segura de sí misma.

En esta entrevista, Laura se sincera sobre la maternidad, uno de los aspectos más importantes de su vida, Sus retos, aprendizajes y momentos más reales como mamá, dejando claro que su prioridad es mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.

La música sigue siendo su motor

Por supuesto, no se puede hablar de Laura Pausini sin mencionar su música. En esta nueva etapa, la cantante se prepara para un proyecto que promete emocionar a sus fans alrededor del mundo: el Yo Canto World Tour.

Esta gira la llevará durante los próximos dos años a distintos países, reafirmando su conexión con el público sigue más fuerte que nunca. Además, llega acompañada de su nuevo álbum en español, Yo Canto 2, un proyecto que representa su evolución musical.

En esta edición también encontrarás:

  • La princesa Mette-Marit, envuelta en el caso Epstein.
  • Valentino Garavani: el adiós a la leyenda de la moda italiana
  • ¡Vístete de primavera! Blusa, jeans, bolsos y zapatos en tendencia.
  • La dieta perfecta para ti.

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portada Vanidades Laura Pausini Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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