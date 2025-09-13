Laura Pausini sorprende con “Mi historia entre tus dedos” y anuncia su tour

Laura Pausini nos sorprende con un proyecto que marcará una nueva etapa en su carrera y este viernes ha lanzado su sencillo “Mi historia entre tus dedos”, tema que será parte de su esperado álbum YO CANTO 2. Con este lanzamiento, Pausini no solo rinde homenaje a la música italiana, sino que también reafirma su conexión con los mexicanos.

“Mi historia entre tus dedos”, el inicio de una nueva etapa

La elección de “Mi historia entre tus dedos” como carta de presentación no es casual y es que se trata de una canción que ha conquistado a distintas generaciones y que Laura decidió reinterpretar con su sello personal. El tema será el primer adelanto de YO CANTO 2, un disco que incluirá versiones renovadas de clásicos italianos y que estará disponible en los próximos meses.

La gira mundial de Laura Pausini

La artista confirmó el YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, una gira internacional que dará inicio el 28 de marzo de 2026 en Pamplona, España. El recorrido continuará por ciudades como Tenerife, Valencia, Madrid y Barcelona, antes de expandirse a Latinoamérica y Estados Unidos.

Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y una carrera que supera los 30 años, Laura Pausini sigue demostrando que su voz y estilo continúan vigentes. YO CANTO 2 promete ser ese proyecto que conecte con distintas generaciones, uniendo tradición y actualidad en cada interpretación.

En entrevista con Vanidades, Laura nos contó un poco de como ha sido su evolución, recordando su comienzo en los escenarios.

“Cuando comencé, copiaba a los artistas que yo iba a ver y solo decía: ‘gracias’. Ahora me inspiro, sobre todo de los espectáculos teatrales en los que intérpretes charlan y explican, así que me animé a probar”.

“Yo nunca estuve en una escuela de canto y los primeros años no sabía que la voz ‘se rompe’, entonces en la primera gira usaba la fuerza vocal de garganta. Ahora, he aprendido cómo hacerlo para respetar las fechas”, añadió.

Además se sinceró sobre cómo la veremos en el escenario en este nuevo tour en el que desea sentirse cercana a todas las personas que asistan.

“Al principio mucha gente con la que trabajaba me decía que el público se iba a desesperar porque hablo mucho durante el concierto. Pero, como soy Tauro, no he cambiado y la lista de canciones sigue igual. Incluso hemos seguido un año y medio de gira con el doble de gente que tenía en las giras anteriores”, comentó entre risas.

