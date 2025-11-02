Liam Hemsworth habla por primera vez de su relación con Gabriella Brooks y revela detalles de su compromiso

Tras 5 años de relación, Liam Hemsworth decidió llegar al altar por segunda ocasión, esta vez con la modelo y actriz australiana, Gabriella Brooks, a quien le entregó el anillo de compromiso durante las vacaciones de verano.

La pareja ha mantenido un perfil bajo y ha llevado los detalles de su relación en total privacidad y fuera de los focos de las cámaras; sin embargo, el actor de ‘The Witcher’, finalmente se ha decidido a romper el silencio y revelar detalles de su compromiso.

Liam Hemsworth habla por primera vez de su compromiso con Gabriella Brooks

Durante su visita al programa de televisión, Today con el presentador Savannah Guthrie, para la promoción de la serie de Netflix, donde reemplaza a Henry Cavill, Liam habló por primera vez de su compromiso con Gabriella.

“Estoy increíblemente emocionado”, dijo Hemsworth cuando el conductor Savannah Guthrie le preguntó sobre el compromiso.

El actor confesó que le pidió matrimonio a Gabriella hace algunos meses, pero que no fue en la Maldivas como se había rumoreado, aunque sí estuvieron de vacaciones en ese lugar.

“Fuimos allí hace poco”, dijo Hemsworth. “Terminé de rodar hace unas tres semanas y me fui directo a una isla tropical a soltarme el pelo... o mejor dicho, a depilarme”, bromeó. “Estamos súper emocionados. Es una época feliz en la vida”.

Y aunque no reveló la fecha, el actor confirmó que su boda con Gabriella se celebrará en Australia, su país natal.

¿Qué opina la familia de Liam Hemsworth sobre su segundo matrimonio?

Esta es la segunda vez que Liam llega al altar, pues antes de Gabriella ya había dicho el “sí quiero” con Miley Cyrus, de quien se divorcio en medio de la polémica, donde se le acusaba a la actriz de ser la culpable.

Con el paso del tiempo, Miley logró limpiar su imagen, dejando claro que Liam también había cometido terribles errores dentro de la relación, incluyendo infidelidad. Finalmente encontró paz en los brazos de Gabriella, y de acuerdo con la revista People, su familia la aprueba.

“Su familia la adoró de inmediato. Es muy dulce y sincera”, compartió el medio. “Su relación es relajada e increíblemente especial. Su familia lleva tiempo diciéndole que debería proponerle matrimonio”.

