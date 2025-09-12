Suscríbete
¿Más caro que el de Miley Cyrus? Así es el anillo de compromiso de Gabriella Brooks y Liam Hemsworth

Liam Hemsworth apuesta de nuevo por el amor y le pide matrimonio a su novia Gabriella Brooks con impresionante anillo de compromiso.

September 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
Gabriella Brooks y Liam Hemsworth anuncian su compromiso

Gabriella Brooks y Liam Hemsworth anuncian su compromiso

Gabriella Books de 29 años, ha confirmado los rumores, la modelo con la que Liam Hemsworth comenzó a salir tras su divorcio de Miley Cyrus, ha revelado su compromiso con el actor a través de una romántica publicación en Instagram.

En la imagen, se puede ver a Brooks junto a Hemsworth, presumiendo su hermoso anillo de compromiso, y muchos fans han comenzado a especular si será más costoso que el que le dio a su ex esposa, Miley Cyrus.

Gabriella Brooks y Liam Hemsworth anuncian su compromiso

Este viernes 12 de septiembre, Gabriella compartió en su perfil de Instagram la noticia de su compromiso con Liam, con quien lleva saliendo desde el 2019, año en el que el actor terminó su dicvorcio de Miley Cyrus.

La primera foto del carrusel mostró a Brooks posando con sus brazos alrededor de su futuro esposo, mostrando su anillo mientras la pareja posaba para la cámara en la toma en blanco y negro.

Una segunda imagen mostraba el océano con el sol en el cielo, y una tercera mostraba la mano de Brooks sobre una sábana blanca, enfocada por completo en su deslumbrante anillo de diamantes. La modelo simplemente escribió un emoji de corazón blanco como pie de foto.

Liam Hemsworth Gabriella Brooks
Melisa Velázquez
