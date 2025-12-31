Suscríbete
Peinados con glitter: 5 ideas elegantes para lucir una melena única y festiva esta noche de Año Nuevo

Brilla como nunca en la primera noche del nuevo año con un peinado elegante, pues el glitter es la manera ideal de lucir tu melena de una manera única.

Diciembre 31, 2025 
Lily Carmona
Estos peinados con glitter te harán lucir elegante y diferente en Año Nuevo.

El glitter hace mucho dejó de ser un accesorio extravagante para convertirse en el mejor aliado para resaltar nuestro estilo y maquillaje con elegancia y belleza. Este fin de año, el pelo es el lienzo perfecto para elevar tu look a un estilo festivo y moderno. Los peinados con glitter cada vez son más refinados y aportan ese efecto luminoso que solo esta linda decoración le puede brindar a tu apariencia. Desde los estilos con melenas sueltas hasta los elegantes moños, estos peinados con glitter son la inspiración que necesitas para llegar a tu cena con un estilo muy glamouroso este Año Nuevo.

Raya al centro con glitter sutil

Si estás buscando un peinado elegante y minimalista, esta opción te va a encantar. Consiste en peinar tu melena con una raya al centro sobre la cual vas a agregar esta brillante decoración. Puedes apostar por el uso de brillos finos y sutiles en colores refinados como el plateado, el dorado o el champagne.
Una gran ventaja que ofrece este peinado es su versatilidad, pues puede llevarse en su versión lacia o con ondas sueltas para un resultado aún más elegante.

Recogido bajo con glitter

Este peinado transmite elegancia a cualquier look y es la opción perfecta para aquellas que no busquen algo tan extravagante, pero sí llamativo. El glitter le da ese toque luminoso y sofisticado al peinado si se aplica con delicadeza sobre la parte pulida del chongo o en la cebollita de este.
El recogido bajo es ideal para destacar accesorios como aretes largos, para resaltar el maquillaje luminoso y lo puedes usar con tu outfit de Año Nuevo formal.

Ondas suaves con glitter en las puntas

El pelo suelto con ondas suaves es una opción sencilla, moderna y festiva para lucir el glitter. Agregar un poco en las puntas o justo donde se forman las ondas le da un toque luminoso y divertido al movimiento del pelo.
Este peinado con glitter es ideal para melenas largas como medias y se puede usar si tu evento de año nuevo será al aire libre o una cena informal.

Coleta pulida con acentos de glitter

La opción más juvenil, moderna y versátil para llevar este brilloso estilo, sin duda, es la coleta pulida. Ya sea que la uses alta o baja, el añadir glitter en la base o a lo largo del pelo aporta un contraste fantástico entre lo pulcro del peinado y el brillo.
Este peinado es perfecto si tu atuendo de año nuevo será de escote pronunciado o de espalda descubierta.

Trenzas con brillo integrado

El pelo trenzado es nuestro peinado que puede adaptarse a la perfección a un evento formal y elegante como la cena de fin de año. Así que es la alternativa perfecta para darle el estilo único y protagónico del glitter, ya sea que quieras agregarlo al comienzo de las trenzas, entre mechones, con pequeños toques a lo largo de las trenzas o en las puntas.
Este peinado, por su versatilidad, lo puedes usar en cualquier celebración de Año Nuevo y sin necesidad de recurrir a otros accesorios.

Los peinados con glitter son una forma festiva y elegante para cerrar con broche de oro el año. Busca un equilibrio entre outfit, maquillaje y peinado para que tu look sea sensacional. Esta Nochevieja deja que el brillo se convierta en símbolo de celebración, renovación y confianza para comenzar el año nuevo con luz propia y un look elegante y diferente como tú.

Lily Carmona
