Peinados con glitter: 5 ideas elegantes para lucir una melena única y festiva esta noche de Año Nuevo

El glitter hace mucho dejó de ser un accesorio extravagante para convertirse en el mejor aliado para resaltar nuestro estilo y maquillaje con elegancia y belleza. Este fin de año, el pelo es el lienzo perfecto para elevar tu look a un estilo festivo y moderno. Los peinados con glitter cada vez son más refinados y aportan ese efecto luminoso que solo esta linda decoración le puede brindar a tu apariencia. Desde los estilos con melenas sueltas hasta los elegantes moños, estos peinados con glitter son la inspiración que necesitas para llegar a tu cena con un estilo muy glamouroso este Año Nuevo.

Raya al centro con glitter sutil

Si estás buscando un peinado elegante y minimalista, esta opción te va a encantar. Consiste en peinar tu melena con una raya al centro sobre la cual vas a agregar esta brillante decoración. Puedes apostar por el uso de brillos finos y sutiles en colores refinados como el plateado, el dorado o el champagne.

Una gran ventaja que ofrece este peinado es su versatilidad, pues puede llevarse en su versión lacia o con ondas sueltas para un resultado aún más elegante.

Recogido bajo con glitter

Este peinado transmite elegancia a cualquier look y es la opción perfecta para aquellas que no busquen algo tan extravagante, pero sí llamativo. El glitter le da ese toque luminoso y sofisticado al peinado si se aplica con delicadeza sobre la parte pulida del chongo o en la cebollita de este.

El recogido bajo es ideal para destacar accesorios como aretes largos, para resaltar el maquillaje luminoso y lo puedes usar con tu outfit de Año Nuevo formal.

Ondas suaves con glitter en las puntas

El pelo suelto con ondas suaves es una opción sencilla, moderna y festiva para lucir el glitter. Agregar un poco en las puntas o justo donde se forman las ondas le da un toque luminoso y divertido al movimiento del pelo.

Este peinado con glitter es ideal para melenas largas como medias y se puede usar si tu evento de año nuevo será al aire libre o una cena informal.

Coleta pulida con acentos de glitter

La opción más juvenil, moderna y versátil para llevar este brilloso estilo, sin duda, es la coleta pulida. Ya sea que la uses alta o baja, el añadir glitter en la base o a lo largo del pelo aporta un contraste fantástico entre lo pulcro del peinado y el brillo.

Este peinado es perfecto si tu atuendo de año nuevo será de escote pronunciado o de espalda descubierta.

Trenzas con brillo integrado

El pelo trenzado es nuestro peinado que puede adaptarse a la perfección a un evento formal y elegante como la cena de fin de año. Así que es la alternativa perfecta para darle el estilo único y protagónico del glitter, ya sea que quieras agregarlo al comienzo de las trenzas, entre mechones, con pequeños toques a lo largo de las trenzas o en las puntas.

Este peinado, por su versatilidad, lo puedes usar en cualquier celebración de Año Nuevo y sin necesidad de recurrir a otros accesorios.

Los peinados con glitter son una forma festiva y elegante para cerrar con broche de oro el año. Busca un equilibrio entre outfit, maquillaje y peinado para que tu look sea sensacional. Esta Nochevieja deja que el brillo se convierta en símbolo de celebración, renovación y confianza para comenzar el año nuevo con luz propia y un look elegante y diferente como tú.