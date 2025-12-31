La Luna llena es uno de los astros que más impacta en nuestra energía; por eso, cada vez que se manifiesta, se convierte en el momento ideal para realizar rituales sencillos pero poderosos que ayudan a depurar y renovar nuestro campo energético.

El ritual del agua de Luna llena es uno de los más populares por su capacidad para armonizar las emociones y limpiar el campo energético, además de ser sencillo de realizar, ofrece resultados profundos y visibles.

¿Qué es el agua de Luna llena y cómo se hace el ritual?

El agua de Luna llena es agua expuesta a su luz durante la fase de plenitud para cargarse de energía, con la intención de limpiar, proteger o manifestar, aprovechando su poder de cierre y renovación.

No se trata de una simple superstición: el agua es un potente conductor energético y la Luna, por su influencia en los ciclos naturales y emocionales, se considera el medio ideal para recargar y purificar el alma, los espacios y los objetos.

Prepararla es un ritual simple pero cargado de simbolismo, pues solo basta con colocar un recipiente de vidrio (nunca de plástico o metal) con agua, al aire libre o cerca de una ventana durante la noche de Luna llena.

Antes de dejarla reposar, se recomienda establecer una intención clara: gratitud, sanación, protección o liberación, puedes usar alguna frase como:

“Limpio mi energía y libero todo lo que me pesa”.

“Cargo mi vida de amor, luz y abundancia”.

“Esta agua recibe la claridad y la fuerza de la Luna”.

Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día Farknot_Architect/Getty Images

¿Cómo se usa el agua de Luna llena?

Esta poderosa agua se puede aprovechar de diferentes formas, algunas de las más comunes son:

