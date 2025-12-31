Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día

La Luna llena es uno de los astros que más impacta en nuestra energía; por eso, cada vez que se manifiesta, se convierte en el momento ideal para realizar rituales sencillos pero poderosos que ayudan a depurar y renovar nuestro campo energético.
El ritual del agua de Luna llena es uno de los más populares por su capacidad para armonizar las emociones y limpiar el campo energético, además de ser sencillo de realizar, ofrece resultados profundos y visibles.
¿Qué es el agua de Luna llena y cómo se hace el ritual?
El agua de Luna llena es agua expuesta a su luz durante la fase de plenitud para cargarse de energía, con la intención de limpiar, proteger o manifestar, aprovechando su poder de cierre y renovación.
No se trata de una simple superstición: el agua es un potente conductor energético y la Luna, por su influencia en los ciclos naturales y emocionales, se considera el medio ideal para recargar y purificar el alma, los espacios y los objetos.
Prepararla es un ritual simple pero cargado de simbolismo, pues solo basta con colocar un recipiente de vidrio (nunca de plástico o metal) con agua, al aire libre o cerca de una ventana durante la noche de Luna llena.
Antes de dejarla reposar, se recomienda establecer una intención clara: gratitud, sanación, protección o liberación, puedes usar alguna frase como:
“Limpio mi energía y libero todo lo que me pesa”.
“Cargo mi vida de amor, luz y abundancia”.
“Esta agua recibe la claridad y la fuerza de la Luna”.
¿Cómo se usa el agua de Luna llena?
Esta poderosa agua se puede aprovechar de diferentes formas, algunas de las más comunes son:
- Rocíar un poco en los rincones de tu casa o sobre tus objetos personales para limpiar la energía estancada.
- En baños de limpieza energética con un poco de sal marina para limpiar tu campo aurico.
- Para atraer el amor añadir un poco de pétalos de rosa o lavanda y usarla como perfume.
- Para limpiar y recargar tus cuarzos.