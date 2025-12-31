Suscríbete
Horóscopos

Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día

La Luna llena del próximo 3 de enero se presenta como el momento perfecto para llevar a cabo este sencillo pero poderoso ritual, ideal para renovar y armonizar tu energía.

Diciembre 31, 2025 • 
Melisa Velázquez
Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día

Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día

Getty Images

La Luna llena es uno de los astros que más impacta en nuestra energía; por eso, cada vez que se manifiesta, se convierte en el momento ideal para realizar rituales sencillos pero poderosos que ayudan a depurar y renovar nuestro campo energético.

El ritual del agua de Luna llena es uno de los más populares por su capacidad para armonizar las emociones y limpiar el campo energético, además de ser sencillo de realizar, ofrece resultados profundos y visibles.

Te podría interesar: Superluna del Lobo: ¿Cómo te afecta la energía de la primera Luna llena del año según tu signo zodiacal?

También puedes leer:
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Estilo de vida
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
signos de fuego.jpg
Horóscopos
La extraña característica de los signos de fuego que los puede llevar a vivir en solitario
Agosto 10, 2023
 · 
Emma Duarte

¿Qué es el agua de Luna llena y cómo se hace el ritual?

El agua de Luna llena es agua expuesta a su luz durante la fase de plenitud para cargarse de energía, con la intención de limpiar, proteger o manifestar, aprovechando su poder de cierre y renovación.

No se trata de una simple superstición: el agua es un potente conductor energético y la Luna, por su influencia en los ciclos naturales y emocionales, se considera el medio ideal para recargar y purificar el alma, los espacios y los objetos.

Prepararla es un ritual simple pero cargado de simbolismo, pues solo basta con colocar un recipiente de vidrio (nunca de plástico o metal) con agua, al aire libre o cerca de una ventana durante la noche de Luna llena.

Antes de dejarla reposar, se recomienda establecer una intención clara: gratitud, sanación, protección o liberación, puedes usar alguna frase como:

“Limpio mi energía y libero todo lo que me pesa”.
“Cargo mi vida de amor, luz y abundancia”.
“Esta agua recibe la claridad y la fuerza de la Luna”.

Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día

Agua de Luna llena: qué es y cómo aprovechar su poder energético en tu día a día

Farknot_Architect/Getty Images

¿Cómo se usa el agua de Luna llena?

Esta poderosa agua se puede aprovechar de diferentes formas, algunas de las más comunes son:

  • Rocíar un poco en los rincones de tu casa o sobre tus objetos personales para limpiar la energía estancada.
  • En baños de limpieza energética con un poco de sal marina para limpiar tu campo aurico.
  • Para atraer el amor añadir un poco de pétalos de rosa o lavanda y usarla como perfume.
  • Para limpiar y recargar tus cuarzos.
rituales
Melisa Velázquez
Relacionado
Atrae el dinero y la abundancia este Fin de Año con estos rituales fáciles con canela.png
Horóscopos
Atrae el dinero y la abundancia este fin de año con estos rituales fáciles con canela
Diciembre 31, 2025
 · 
Lily Carmona
Andrés Mountbatten-Windsor se deja ver montando a caballo por primera vez tras perder sus título reales
Realeza
Revelan detalles de la deprimente vida de Andrés Mountbatten-Windsor fuera de la realeza
Diciembre 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué energía trae el portal 1/1 y por qué es tan importante?
Horóscopos
Portal 1/1: ¿Qué significa el primer portal del año y cómo aprovechar su energía?
Diciembre 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La personalidad de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William según su signo zodiacal
Realeza
George, Charlotte y Louis: ¿qué dicen sus signos zodiacales sobre su personalidad y futuro?
Diciembre 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez