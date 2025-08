Lindsay Lohan revela que sufre estrés postraumático por el acoso constante de los paparazzis

Lindsay Lohan fue una de las actrices infantiles más queridas de su época, su debut en ‘Juego de Gemelas’ le permitió entrar por la puerta grande a Hollywood y comenzó a protagonizar grandes producciones juveniles como ‘Confesiones de una típica adolescente’, ‘Chicas pesadas’, ‘Golpe de suerte’ o ‘Un viernes de locos’

Sin embargo, no todo fue dulzura para la actriz, que con el éxito y el reconocimiento, comenzó el acoso de los paparazzis, dejando secuelas en su salud mental.

Lindsay Lohan sufre de estrés postraumático por el acoso de los paparazzis

Antes de su regreso a la secuela de un ‘Viernes de locos’, la imagen pública de Lindsay se vio afectada por su comportamiento rebelde, incluso dejó de protagonizar nuevos proyectos, y su carrera musical no terminó de despegar.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, durante la promoción de la película que protagoniza junto a Jamie Lee Curtis y que está por estrenarse este 8 de agosto, Lindsay hablaría de los efectos negativos de tantos años del acoso de los paparazzis.

“La fama es algo a lo que te apuntas. Quieres alcanzar el reconocimiento, aunque quizás no todos los aspectos que conlleva. No estás pidiendo que te sigan ni que la gente se entrometa”.

Ahora que se ha convertido en madre, Lindsay asegura que no quiere que su hijo pase por el mismo escrutinio que ella:

“No quiero que mi familia viva la experiencia de ser perseguida por los paparazzis como yo. Fueron momentos aterradores de mi vida, sufro de TEPT extremo (Trastorno por estrés postraumático) por este tipo de cosas. Situaciones muy invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo“.

Lindsay, que quiere proteger a su hijo de este continuo asedio, asegura que muchas veces ya no se da cuenta de si la graban o no mientras camina por las calles, pero aún así, le gustaría que le preguntaran antes de hacerlo.

“Da miedo. Es muy incómodo. Preferiría que simplemente me preguntaran si me pueden hacer una foto o no, te vuelves cauteloso con cada movimiento que haces”.

Por otras parte, la actriz piensa que las redes sociales son una forma de darle la oportunidad a los famosos de controlar lo que realmente quieren compartir con el mundo y sus fans.